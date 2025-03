Julian Jantzi estalla: «¿Cuándo dije yo que íbamos a mostrar un vídeo del probador de juegos?» El presentador del debate de 'El Conquis' reacciona a las críticas por el duelo del último programa que no superó ninguno de los participantes

Leire Moro Viernes, 28 de marzo 2025, 17:12 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Ya lo decía Patxi Alonso en su respuesta a las críticas que recibe 'El Conquis' cada semana: «Cuando no hay duelo, lío, cuando el duelo no es exigente, lío, y cuando es súper exigente como el último, lío», aunque en esa misma declaración reconoce que «pensaban que si era un supercapítulo debía contener un superjuego (paredón) y un superduelo... ¿Un error? Puede ser».

Ahora, el que también se ha pronunciado por las críticas al programa del lunes es Julian Jantzi. «Una cosa os voy a preguntar, ¿qué dije exactamente yo?», comenzaba el presentador del debate. Al parecer, los seguidores se han sentido decepcionados porque durante el debate no se mostró cómo se preparó y se comprobó que el cuestionado desafío fuese factible. En la prueba fueron expulsados tres amarillos a pesar de quedar segundos en el juego de inmunidad. El programa les obligó a batirse en duelo, pero al no llegar ninguno al mínimo fijado en una prueba imposible, todos fueron expulsados. Incluido el favorito para llevarse la ikurriña: Aratz.

«¿Cuándo dije yo que íbamos a mostrar un vídeo del probador de juegos durante el debate? ¿Cuándo dije yo que íbamos a aclarar el tema en este debate?», a Jantzi no le ha gustado nada que se pongan en su boca palabras que él no ha dicho. Para evitar malos entendidos, aclara que lo único que él dijo sobre la prueba es que «se verá y se sabrá... y que Dani lo hizo». Y por si alguien sigue teniendo alguna duda, anima a los seguidores a verlo con sus propios ojos. «Volver a ver el programa y veréis lo que digo, no os creáis todo lo que leéis».

Sin duda, el desafío de eliminación de este lunes ha generado una ola de reacciones entre los fans más fieles de 'El Conquistador' que el programa no esperaba.

Temas

Audiencias