Primera semifinal del 'Grand Prix 2025' entre Urduliz y Cubas de la Sagra, en directo

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:46

22:51

Segundo juego: el 'Champions Prix'. Jugar a fútbol con un tablero en el que los jugadores solo asoman la cabeza y soplan una pelota en busca del gol.

22:51

22:51

22:50

Arranca la velada con un empate en los troncos con siete salmones pescados por equipo. Eso se traduce en tres puntos para cada equipo.

22:41

Ya saltan los equipos.

22:41

22:39

Hoy las gamberradas corren a cargo de Teorrita, «la vaquilla que los malos rollos quita».

22:38

Comienza la noche con un clásico como 'Los troncos locos'.

22:35

22:35

22:34

Ramón presenta a los concursantes. Esta vez no ha acudido la alcaldesa Itziar Iratzagorria (EH Bildu). En su lugar, lo ha hecho la teniente de alcaldesa, Sonia Sánchez. Como contrincante, está su homónima cubera, Tania Sánchez.

22:26

«Hay pique, eh. Euskadi-Madrid... Pero que sea para divertirse», anima a los vecinos para calentar motores Ramontxu antes de entrar en materia.

22:24

Ramón García explica la dinámica de la primera semifinal y pide el aplauso para el equipo.

22:23

¡Comienza la semifinal del Grand Prix!

22:00

Ahora se emite un resumen del último programa. Faltan pocos minutos para el inicio de la semifinal.

20:31

Ambas localidades han firmado una gran clasificación. Han pasado a la semifinal con 28 puntos respectivamente, ocupando el segundo y tercer puesto. Todo apunta a una semifinal muy igualada.

20:30

20:30

A Urduliz le apadrina esta noche el humorista de 'La Revuelta', Sergio Bezos. Al otro lado como rival está la olímpica Carolina Marín.

20:30

20:28

¡Buenas noches! Urduliz se juega el pase a la final del 'Grand Prix del Verano 2025'. Y lo hace ante el pueblo madrileño de Cubas de la Sagra.

