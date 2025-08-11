Primera semifinal del 'Grand Prix 2025' entre Urduliz y Cubas de la Sagra, en directo
Lunes, 11 de agosto 2025, 21:46
22:51
Segundo juego: el 'Champions Prix'. Jugar a fútbol con un tablero en el que los jugadores solo asoman la cabeza y soplan una pelota en busca del gol.
22:51
Nuestros pueblos sirviendo competición. Empate a salmones y estrenamos marcador:— La 1 (@La1_tve) August 11, 2025
🔵 Urduliz – 3 puntos
🟡 Cubas de la Sagra – 3 puntos
¡Esto promete!
#GrandPrixSemi1
⭕️ Directo: https://t.co/2GMl625Dk9pic.twitter.com/jIrhGHGMnW
22:51
🪨 Son vascos y los troncos los pasan como quieren. Ahí va Urduliz en freestyle.#GrandPrixSemi1— La 1 (@La1_tve) August 11, 2025
⭕️ Directo: https://t.co/2GMl625Dk9pic.twitter.com/ZxjDAbLCSb
22:50
Arranca la velada con un empate en los troncos con siete salmones pescados por equipo. Eso se traduce en tres puntos para cada equipo.
22:41
Ya saltan los equipos.
22:41
RT si tú también has flipado con el cambio de registro de Ramón García. https://t.co/lxLUnQHdlD— Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 11, 2025
22:39
Hoy las gamberradas corren a cargo de Teorrita, «la vaquilla que los malos rollos quita».
22:38
Comienza la noche con un clásico como 'Los troncos locos'.
22:35
Lala, Ángela y la joya de la corona: dos gemeliers y un trofeo 🏆— La 1 (@La1_tve) August 11, 2025
Cubas de la Sagra, Urduliz… ¿lo queréis?
¡Pues a darlo todo! 💥#GrandPrixSemi1
🔴 Directo 👉 https://t.co/BHsNp5MVsupic.twitter.com/PsfnXmf7YK
22:35
🌙 ¡Arranca la 1ª semifinal! #GrandPrixSemi1— Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 11, 2025
🔵 Urduliz (Bizkaia)
🟡 Cubas de la Sagra (Madrid)
Lo lucharon, lo pelearon… y hoy solo uno entrará en la gran final ⚔️
🔴 Directo 👉 https://t.co/e6JLrSTbqspic.twitter.com/seCJV1Gf3T
22:34
Ramón presenta a los concursantes. Esta vez no ha acudido la alcaldesa Itziar Iratzagorria (EH Bildu). En su lugar, lo ha hecho la teniente de alcaldesa, Sonia Sánchez. Como contrincante, está su homónima cubera, Tania Sánchez.
22:26
«Hay pique, eh. Euskadi-Madrid... Pero que sea para divertirse», anima a los vecinos para calentar motores Ramontxu antes de entrar en materia.
22:24
Ramón García explica la dinámica de la primera semifinal y pide el aplauso para el equipo.
22:23
¡Comienza la semifinal del Grand Prix!
22:00
Ahora se emite un resumen del último programa. Faltan pocos minutos para el inicio de la semifinal.
20:31
Ambas localidades han firmado una gran clasificación. Han pasado a la semifinal con 28 puntos respectivamente, ocupando el segundo y tercer puesto. Todo apunta a una semifinal muy igualada.
20:30
'El @GrandPrix_tve del Verano 2025' celebra este lunes, 11 de agosto, su primera semifinal entre Urduliz y Cubas de la Sagra.— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 8, 2025
🌞Apadrinados por Sergio Bezos y @CarolinaMarin.
🔗https://t.co/RL1BE4hYlypic.twitter.com/exnpluOfj2
20:30
A Urduliz le apadrina esta noche el humorista de 'La Revuelta', Sergio Bezos. Al otro lado como rival está la olímpica Carolina Marín.
20:30
🐮"Va a empezar, ya está aquí, lo que más te gusta a ti..." #GrandPrixSemi1— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 11, 2025
Los vecinos de Cubas de Sagra y Urduliz recibirán la ayuda de @CarolinaMarin y Sergio Bezos como padrinos de este programa
Esta noche la primera semifinal del @GrandPrix_tve en @La1_tve y @rtveplaypic.twitter.com/VwuTRAJMns
20:28
¡Buenas noches! Urduliz se juega el pase a la final del 'Grand Prix del Verano 2025'. Y lo hace ante el pueblo madrileño de Cubas de la Sagra.
-
1
-
2
-
