El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud

El exfutbolista del Athletic se reúne con sus antiguos compañeros de instituto

Leire Moro

Leire Moro

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:37

Aitor Ocio ha compartido estos días en sus redes sociales un encuentro con sus antiguos compañeros de instituto. Bajo una fotografía del grupo, publicaba un nostálgico mensaje: «OLD SCHOOL. 30 años después nuestros caminos se volvieron a cruzar». Una reunión en la que, además, coincidió con su novia de la adolescencia. Un momento que tampoco dudó en inmortalizar y compartir. «Novios a los 17 y amigos a los 48», escribía el exfutbolista del Athletic.

En las últimas semanas hemos visto a Ocio viajar a Estados Unidos para acompañar a su hija Naia, que está viviendo la experiencia universitaria y deportiva en la Universidad de Connecticut, donde recientemente, además, ha coincidido con su expareja y madre de su hija, Laura Sánchez. En una de sus últimas escapadas al país norteamericano, el exjugador del Athletic visitó la NASA en Houston, una experiencia que compartió con sus seguidores y que calificó de «inolvidable».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  6. 6 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud

Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud