Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud El exfutbolista del Athletic se reúne con sus antiguos compañeros de instituto

Leire Moro Martes, 30 de septiembre 2025, 10:37

Aitor Ocio ha compartido estos días en sus redes sociales un encuentro con sus antiguos compañeros de instituto. Bajo una fotografía del grupo, publicaba un nostálgico mensaje: «OLD SCHOOL. 30 años después nuestros caminos se volvieron a cruzar». Una reunión en la que, además, coincidió con su novia de la adolescencia. Un momento que tampoco dudó en inmortalizar y compartir. «Novios a los 17 y amigos a los 48», escribía el exfutbolista del Athletic.

En las últimas semanas hemos visto a Ocio viajar a Estados Unidos para acompañar a su hija Naia, que está viviendo la experiencia universitaria y deportiva en la Universidad de Connecticut, donde recientemente, además, ha coincidido con su expareja y madre de su hija, Laura Sánchez. En una de sus últimas escapadas al país norteamericano, el exjugador del Athletic visitó la NASA en Houston, una experiencia que compartió con sus seguidores y que calificó de «inolvidable».