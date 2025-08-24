El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Ocio alucina en su visita a la Nasa

El empresario aprovechó que su hija tenía partido en Texas para disfrutar de las instalaciones de la institución norteamericana

A.M.

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:08

Aitor Ocio visitó ayer las instalaciones de la Nasa en Houston (Texas) y salió encantado de las mismas. «No era la razón de venir pero una vez que estaba aquí, he querido visitarlo y ha merecido la pena», escribía en sus redes sociales junto a una imagen del interior del recinto. El motivo que le llevó a Ocio a Texas era acompañar a su hija y su equipo en una nueva cita del fútbol femenino universitario.

Pero antes del partido, al que acudió como un espectador más, Ocio disfrutó de lo lindo de los cohetes y lanzaderas que entraron en la historia a finales del siglo XX por ser parte determinante en la carrera espacial que libraron estadounidenses y soviéticos.

En su galería de fotos, que subió a su perfil de Instagram, no faltan las correspondientes a la misión Apolo XI que llevó al hombre a pisar la superficie lunar por primera vez.

Ocio también grabó vídeos sobre los cohetes de aquellas décadas y se mostró sorprendido por su tamaño. Se dio una vuelta por el recinto en mini-bus y se despidió de las instalaciones entusiasmado con la visita.

