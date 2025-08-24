Aitor Ocio alucina en su visita a la Nasa El empresario aprovechó que su hija tenía partido en Texas para disfrutar de las instalaciones de la institución norteamericana

Aitor Ocio visitó ayer las instalaciones de la Nasa en Houston (Texas) y salió encantado de las mismas. «No era la razón de venir pero una vez que estaba aquí, he querido visitarlo y ha merecido la pena», escribía en sus redes sociales junto a una imagen del interior del recinto. El motivo que le llevó a Ocio a Texas era acompañar a su hija y su equipo en una nueva cita del fútbol femenino universitario.

Pero antes del partido, al que acudió como un espectador más, Ocio disfrutó de lo lindo de los cohetes y lanzaderas que entraron en la historia a finales del siglo XX por ser parte determinante en la carrera espacial que libraron estadounidenses y soviéticos.

En su galería de fotos, que subió a su perfil de Instagram, no faltan las correspondientes a la misión Apolo XI que llevó al hombre a pisar la superficie lunar por primera vez.

Ocio también grabó vídeos sobre los cohetes de aquellas décadas y se mostró sorprendido por su tamaño. Se dio una vuelta por el recinto en mini-bus y se despidió de las instalaciones entusiasmado con la visita.

