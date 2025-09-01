El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Ocio y Laura Sánchez coinciden en Estados Unidos en un partido de su hija

Naia Ocio compagina sus estudios universitarios con el fútbol en la Universidad de Connecticut

E. C.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:21

Naia Ocio, la hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez, regresó hace unos días a Estados Unidos donde compagina su estudios universitarios con su gran pasión, el fútbol. Tras las vacaciones de verano, la joven ha comenzado el curso en la Universidad de Connecticut y hasta el país norteamericano se han desplazado también sus padres.

Los años de desencuentros entre el exfutbolista del Athletic y la modelo han quedado atrás y ahora reina la tranquilidad. Tanto el empresario como Naia han compartido en sus perfiles de Instagram una fotografía en la que posan de nuevo los tres juntos. Ya lo hicieron en junio de 2024, con motivo de la graduación de la joven en el American School de Bilbao.

La sorpresa de su mejor amigo

La expareja ha coincidido visitando a su hija. Desde que Naia salió del Bizkerre, en Getxo, para comenzar esta etapa en Estados Unidos, ambos han viajado con frecuencia a Estados Unidos. En esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar en Nueva Jersey, donde jugaba la Universidad de Connecticut.

Tras pasar unos días en Nueva York, el exjugador del Athletic, se ha desplazado al estadio en el que se disputaba el partido. La modelo sevillana, por su parte, ha estado acompañada unos días de Diego, el mejor amigo de su hija que es de Bilbao. «Ha venido a darle una sorpresa», han desvelado la madre de Naia y el joven en una 'storie' mientras disfrutaban en la grada del partido.

