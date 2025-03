Muere Wings Hauser, el legendario actor de Hollywood y padre de Cole Hauser actor en 'Yellowstone'

Leire Moro Viernes, 21 de marzo 2025, 15:55 Comenta Compartir

El mundo del cine y la televisión despide a uno de los actores más legendarios de su historia. Wings Hauser ha muerto a los 76 años. Una noticia confirmada por su mujer, Cali Lili Hauser. Gerald Dwight 'Wings' Hauser nació en Los Ángeles en una familia muy ligada al cine y la televisión; su padre fue director y productor de cine y ganador de un Oscar y su hermano también se dedicaba a la actuación.

Wings debutó en el cine a los 18 años con un pequeño papel en una película bélica en 1967. Pero fue en los años 80 cuando alcanzó la fama y el reconocimiento gracias al thriller 'Escuadrón antivicio', una película en la que tuvo una doble participación. Interpretó al temible Ramrod y escribió e interpretó el tema principal. También apareció en películas como 'The Insider' (1999), junto a Al Pacino y Russell Crowe, 'Rubber' (2010) y 'Tough Guys Don't Dance' (1987).

En televisión, participó en más de 40 series, muchas de ellas con mucho éxito y muy recordadas, incluyendo 'Magnum', 'The Fall Guy', 'Se ha escrito un crimen', 'Perry Mason', 'Roseanne', 'Beverly Hills, 90210', 'Bones' y 'Mentes criminales'. Sin embargo, muchos lo recuerdan especialmente por su papel como Greg Foster en 'The Young and the Restless', personaje que interpretó en 1977 y retomó en 2010.

Además de dejar huella en la televisión, Wings también aporta un legado familiar que continúa muy ligado a la industria audiovisual. Uno de sus hijos, Cole Hauser, es un reconocido actor que ha alcanzado la fama mundial interpretando a Rip Wheeler en la exitosa serie Yellowstone, donde interpreta al yerno del personaje de Kevin Costner. En una entrevista en 2022, Cole Hauser recordó el consejo que su padre le dio sobre la industria del cine: «Persistir hasta tener éxito. Te van a decir «no» muchas veces, pero sigue persiguiendo tus sueños».

Hauser deja a su esposa, Cali Lili Hauser, y a sus hijos, Bright Hauser y Cole Hauser. Además de su carrera en el cine y la televisión, estaba trabajando en un documental titulado 'Working Class Actor', que relataba su vida y trayectoria profesional. Su esposa expresó su deseo de continuar con este proyecto en su honor.

Temas

Yellowstone

Hollywood

Cine