Muere el abuelo de Justin Bieber en medio de la preocupación por su estado emocional

Leire Moro Domingo, 27 de abril 2025, 17:22 Comenta Compartir

Justin Bieber no está atravesando su mejor momento. A los recientes rumores sobre su frágil estado de salud y las constantes especulaciones en torno a su vida personal, ahora se suma la muerte de su abuelo materno, Bruce Dale.

El propio artista confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y mensajes cargados de nostalgia. En una de sus publicaciones, Bieber escribió una frase que ha hecho saltar las alarmas entre sus fans. «Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo». Una expresión que, aunque muchos interpretan como una muestra de dolor por la pérdida, también ha despertado preocupación, dadas las dificultades emocionales que el cantante ha manifestado en los últimos tiempos.

Bruce Dale no fue solo su abuelo, sino también una figura clave en la vida de Justin. Estuvo presente durante su infancia y lo acompañó incluso en algunos de los momentos más trascendentales de su carrera, apareciendo en documentales como 'Never Say Never' y 'Justin Bieber: Seasons. La conexión entre ambos era profunda y visible.

Para sobrellevar este duelo, el cantante ha encontrado refugio en su círculo más íntimo, especialmente en su esposa, Hailey Bieber. El canadiense compartió una emotiva imagen en la que se le ve abrazado a ella, una muestra de unión que también ha servido para silenciar, al menos por el momento, los rumores de crisis en su matrimonio.

Este golpe personal llega en un momento especialmente delicado para el canadiense, que recientemente fue captado en el festival de Coachella mostrando una actitud errática que generó inquietud entre sus seguidores. A esto se suma su creciente malestar con el acoso de los paparazzi, una presión constante que lo llevó a publicar varios comunicados cargados de frustración.

En sus propias palabras, Bieber expresó: «Yo también me vi atrapado en la naturaleza tan interesada de Hollywood... pero como adulto, con una esposa y un hijo, no quiero tener nada que ver con eso». Estas declaraciones, lejos de ser simplemente una crítica, reflejan el profundo cansancio emocional que arrastra el cantante, quien se muestra más vulnerable y humano que nunca.

Desde su entorno, la preocupación es evidente. Fuentes cercanas aseguran que está atravesando una etapa de «malas decisiones» y de «lucha con distintos demonios». Incluso han pedido oraciones por él, convencidos de que solo una fuerza mayor puede ayudarle a salir adelante. «Ella no puede sacarlo de esta, solo Dios puede ayudarlo ahora», dijo una persona de su círculo íntimo, refiriéndose posiblemente a su madre o a su esposa.