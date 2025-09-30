Mónica Naranjo revela el drama que vivió en 'La isla de las tentaciones': «Pensé que me iban a pegar» La artista visita 'La Revuelta' y desvela lo que no se emitió del momento en el que Christopher conoce que Fani le ha sido infiel en la primera temporada del reality

A.M. Martes, 30 de septiembre 2025, 08:13 | Actualizado 08:21h.

Mónica Naranjo visitó anoche 'La Revuelta' para presentar su nueva canción 'Por un Like' y desveló uno de los secretos mejor guardados del mundo de los realities de la televisión. La cantante hizo de presentadora en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y asegura que aquello fue un drama. Hasta tal punto que ella misma pensó que su integridad física corría peligro.

Con que poco se incomoda Broncano, eh. Un poco más y mañana Mónica Naranjo acaba presentando el programa. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/Mnklri4nZn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

«Lo que voy a contar es delicado», comenzó diciendo. El público y Broncano le animaron a soltarse. Y Naranjo accedió: «En las primeras temporadas de un reality, lo que mola es que la gente va, pero no saben a lo que van. En 'La isla de las tentaciones', la gente iba muy perdida, no sabían qué iba a pasar. Venían muy monos, superdivinos...»

Hasta que llegó la primera hoguera. «Hicimos unas porras para ver quién la liaba antes. Yo dije que ellos. A las 24 horas estaban en el jacuzzi, uno de los tentadores tumbado y la otra con el culo puesto. Y cambié de opinión, ellas estaban desatadas totalmente. Era muy fuerte», contó entre risas.

La primera infidelidad la cometió Fani, la entonces pareja de Christopher. Cuando él vio las imágenes de su chica intimando con otro dejó el momentazo más recordado del programa: se puso a correr por la playa al grito de ¡Estefaníaaaaaaa!. Naranjo desveló que pasó miedo. «¿Sabes lo que es ver unas imágenes antes de enseñárselas al chico y ver que debajo de las sábanas le están haciendo una 'chupipaji'? Y se lo vas a enseñar... Pensé que me iba a pegar», aseguró. «De verdad que cuando vi que venía hacia mí, pensé que había llegado mi final. Pero se fue por la playa gritando. Si lo analizas bien, es algo que viví con ellos, tú no eres consciente de que estás todo el día con cámaras. Imagínate durante casi un mes».

"No iría nunca con pareja a La isla de las tentaciones"



La temporada aquella de Estefanía fue legendario. Legendario. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/jIpkYqllG6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

La cantante aseguró que ella «no iría nunca con una pareja» y felicitó a Sandra Barneda, su sustituta desde la segunda temporada, por lo «maravillosamente bien que lo hace».