El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Luis Giménez, exmarido de Marta Pombo, se casa con su novia, la modelo bilbaína Maialen Moreno

Los recién casados se convirtieron en padres el pasado mes de julio con la llegada de su hijo Gonzalo

Marina León

Marina León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Luis Giménez y Mailen Moreno ya son oficialmente marido y mujer. La pareja, que el pasado julio celebró el nacimiento de su primer hijo, Gonzalo, se ha dado el 'sí quiero' este viernes. «Mi motor, mi alegría, la persona capaz de hacerme reír hasta llorar, el que me hace sentir la mujer más especial. El hombre que elijo. Te quiero tanto mi rubio», escribe en su perfil de Instagram la joven bilbaína de 23 años que ha ido labrándose un nombre como modelo y creadora de contenido, compaginando su faceta profesional con sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas.

El empresario de 35 años, exmarido de Marta Pombo, también ha compartido el feliz momento en sus redes sociales. «Yo la verdad que no sé qué he hecho para merecerte, pero no he podido tener más suerte», asegura.

La historia de amor entre ambos comenzó en Tipi Tent, la firma de moda que Luis Giménez fundó en 2017 junto a la que fue su mujer y María Pombo. Maialen fue elegida para protagonizar la campaña primavera-verano de 2021 de la marca y ahí surgió la chispa entre ambos. Desde entonces, han formado una pareja muy activa en las redes sociales, pero alejada de las polémicas. Comparten su día a día entre la naturaleza, el surf y su amor por la vida sencilla y en pareja.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  2. 2

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  3. 3

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  4. 4

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  5. 5

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  6. 6

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  7. 7

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  8. 8

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  9. 9

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  10. 10

    El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Luis Giménez, exmarido de Marta Pombo, se casa con su novia, la modelo bilbaína Maialen Moreno

Luis Giménez, exmarido de Marta Pombo, se casa con su novia, la modelo bilbaína Maialen Moreno