Luis Giménez, exmarido de Marta Pombo, se casa con su novia, la modelo bilbaína Maialen Moreno Los recién casados se convirtieron en padres el pasado mes de julio con la llegada de su hijo Gonzalo

Marina León Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:30

Luis Giménez y Mailen Moreno ya son oficialmente marido y mujer. La pareja, que el pasado julio celebró el nacimiento de su primer hijo, Gonzalo, se ha dado el 'sí quiero' este viernes. «Mi motor, mi alegría, la persona capaz de hacerme reír hasta llorar, el que me hace sentir la mujer más especial. El hombre que elijo. Te quiero tanto mi rubio», escribe en su perfil de Instagram la joven bilbaína de 23 años que ha ido labrándose un nombre como modelo y creadora de contenido, compaginando su faceta profesional con sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas.

El empresario de 35 años, exmarido de Marta Pombo, también ha compartido el feliz momento en sus redes sociales. «Yo la verdad que no sé qué he hecho para merecerte, pero no he podido tener más suerte», asegura.

La historia de amor entre ambos comenzó en Tipi Tent, la firma de moda que Luis Giménez fundó en 2017 junto a la que fue su mujer y María Pombo. Maialen fue elegida para protagonizar la campaña primavera-verano de 2021 de la marca y ahí surgió la chispa entre ambos. Desde entonces, han formado una pareja muy activa en las redes sociales, pero alejada de las polémicas. Comparten su día a día entre la naturaleza, el surf y su amor por la vida sencilla y en pareja.