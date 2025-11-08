Luci, la abuela que ya ha ganado la Behobia sin correrla gracias a su parodia: «Estoy motivadísima» La mujer protagoniza un divertido vídeo de la Fundación Adopta Un Abuelo: «Si no estás en Strava es como si no corrieras. Soy la reina del kudos, chaval»

La Behobia ya tiene a su ganadora antes de empezar la carrera. Al menos, en lo que a triunfar por redes sociales se refiere. Es Luci, una abuela que ha triunfado por su vídeo en el que parodia todos los clichés de los corredores que preparan la clásica carrera vasca de 20 kilómetros, conocida por su gran ambiente y duras cuestas. Se trata de un vídeo producido por la Fundación Adopta Un Abuelo, cuyo objetivo es acompañar a las personas mayores para que se sientan queridas.

«Todo un año preparando carrera. Cuestas, series, fartlek, tirada larga... estoy motivadísima», asegura Luci. No le falta de nada. «Geles, sales, carga de hidratos...». Claro, así tiene «al cocinero de la 'resi' loco». También explica su equipación. «Muy importante, eh. Camiseta técnica, mallas de compresión, 'zapas' con amortiguación... 450 euros con la tontería. Llevo la pensión puesta, niño. Y calcetines bien cantosos. Así se ve más que eres runner», aconseja.

Claro, esta semana es «de descarga» antes de alcanzar la meta en San Sebastián. «Cinco 'kas' (kilómetros) a 5:30 en regresivo para no cargar. Yo sin el Garmin no salgo de casa. Si no estás en Strava es como si no corrieras. Soy la reina del kudos, chaval», presume. Luego es hora de presentar a sus «colegas del club de running». Charlar, café de especialidad... Hacen de todo menos correr.

Hasta cae alguna regañina. «¿Cómo no vienes con las (Nike) Alphafly? ¿Así cómo pretendes correr a cuatro el kilómetro? Anda... vete a cambiarte. Ni Luci ni Luci. Qué vago es...», reprende a un joven de la cuadrilla. Y se despide. «Os veo en la Behobia, chavales». Ojalá.