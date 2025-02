Lucas anuncia una importante decisión sobre su nariz en plena polémica por su concierto en la Copa del Rey

Silvia Osorio Martes, 18 de febrero 2025, 09:20 Comenta Compartir

Lucas, de Andy y Lucas, ha tomado una importante decisión sobre su nariz. El cantante del mítico dúo gaditano, que este fin de semana se ha enfrentado a la polémica por su concierto en la final de la Copa del Rey de baloncesto, ha confirmado que volverá a operarse: «En el mes de abril no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme, nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar», desveló este lunes en 'Y ahora Sonsoles'.

El artista conectó en directo con el programa que presenta Sonsoles Ónega para responder a las críticas surgidas tras su actuación este fin de semana en Gran Canaria. Lucas no dudó en mostrar su malestar por cuestionarse la capacidad vocal y musical de él y de su hermano. Algunos comentarios en redes sociales hablaban de «verbena de barrio». «Qué culpa tengo yo si nosotros en la final de la copa de baloncesto no puedes llevar músicos, no puedes llevar pirotecnia, no puedes llevar luces, no puedes llevar pantallas, ojalá que fuera como la Super Bowl. Lo que vais a hacer entre todos es matarme. Esto de verdad que me ha molestado porque esto es mi trabajo», afirmó.

El cantante andaluz, de hecho, definió su espectáculo como «el mejor de España». Pero en la conexión telefónica con el espacio de Antena 3 también hubo tiempo para hablar de otra polémica en la que se ha visto envuelto en los últimos meses, la de su nariz.

«En silla de montar»

Después de varios meses negando que se había sometido a una intervención de cirugía estética, finalmente en su visita a 'El Hormiguero' de este pasado enero, Lucas se vino abajo y confesó que sí había pasado por quirófano para hacerse un retoque pero, al no seguir los consejos de su médico, la herida no ha cicatrizado bien y ha dado lugar a su actual aspecto. «Tiene un caso de nariz en silla de montar. Esto pasa cuando el hueso se concava y entra hacia dentro, porque es un hueso seguido de un cartílago, en este caso le está haciendo un retroceso», explicó la doctora Yomil Génere, especializada en el ámbito de la estética.

Un notorio cambio físico que ha sido motivo de burlas y, de hecho, Lucas ha denunciado acoso en redes sociales. Y la guasa sigue, ya que hace solo unos días una chirigota de los carnavales de Cádiz se cebaba de nuevo con su nariz. «En su casa le piden el pasaporte», llegaron a decir.