Avalancha de críticas para Andy y Lucas por su actuación en la final de la Copa del Rey

El espectáculo en la final de la Copa del Rey de baloncesto tuvo unos protagonistas inesperados: Andy y Lucas. El dúo gaditano sorprendió al público del Gran Canaria Arena con un mini concierto en el descanso del partido entre Unicaja de Málaga y el Real Madrid. Sin embargo, su actuación no fue recibida con el entusiasmo que esperaban, y en redes sociales se desató una auténtica tormenta de críticas.

Los artistas interpretaron tres de sus temas más emblemáticos: 'Son de amores', 'Celos' y 'Tanto la quería'. Aunque su intención era animar el ambiente, muchos espectadores se mostraron desconcertados por la elección musical. «Me da cosa porque me caen bien, pero este show de Andy y Lucas es de verbena de barrio», comentaba un usuario en X (antes Twitter). Otros fueron más duros: «No podéis meter a Andy y Lucas en la final de la Copa del Rey, de verdad, pasa de ser la fiesta del baloncesto a la verbena de mi pueblo de 150 habitantes».

#CopaACB en una semana como la copa del rey de baloncesto, en un espectáculo como la final, no podéis meter a Andy y Lucas, de verdad, pasa de ser la fiesta del baloncesto a la verbena de mi pueblo de 150 habitantes.

De vergüenza ajena la actuación. — getafensus😼😼😼😼 (@getafensus) February 16, 2025

Me van a perdonar, pero se me ocurren docenas de artistazos canariones que podrían haber actuado en la final de Copa, en lugar de Andy y Lucas con un éxito del siglo pasado. #copadelrey — Raquel Falcón 🇮🇨 (@lafalconetti) February 16, 2025

Las comparaciones no tardaron en llegar, y algunos incluso pusieron su actuación frente a la Kendrick Lamar en la Super Bowl, resaltando la diferencia de nivel. «Estoy viendo a Andy y Lucas en el descanso de la Copa del Rey y solo puedo pensar en los años luz que estamos de la Super Bowl», criticaba otro espectador. A pesar de los comentarios negativos, el dúo se mostró cercano al público, recorriendo la pista y acercándose a las gradas para animar a los asistentes.

La elección de los gaditanos como espectáculo en un evento de esta magnitud ha generado un gran debate sobre el criterio de selección de los artistas. Algunos consideran que habría sido más adecuado contar con músicos locales o con un estilo más acorde con el ambiente de la competición. «Se me ocurren docenas de artistas canarios que podrían haber actuado en la final de Copa en lugar de Andy y Lucas con un éxito del siglo pasado», lamentaba otro usuario en redes.

Algo falla en nuestro país musicalmente cuando Andy y Lucas van a "cantar" a la final de la Copa del Rey de baloncesto.



Con los pedazo de artistas canarios que hay en sus tierras y los elegidos son dos tíos que todavía se creerán que hacen flamenco.



De risa. pic.twitter.com/WLnlA43Op4 — Jonay Amaro (@AmaroJonay) February 16, 2025

Lo cierto es que Andy y Lucas no consiguieron meterse en el bolsillo a un público que no colaboró ni participó mucho a lo largo de la actuación. Quizás, no solo porque los temas no eran los más adecuados para un evento así, sino porque el sonido de su música no fue el mejor que han tenido en un directo.