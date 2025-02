Las chirigotas de Cádiz se ceban con la nariz de Lucas: «En su casa le piden el pasaporte»

Pablo Ariza Martín Miércoles, 12 de febrero 2025, 16:05 Comenta Compartir

El Carnaval de Cádiz desprende cachondeo a raudales. Cada año hay un personaje de la farándula que se convierte en el objetivo de algunas de las chirigotas que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC). Este año, uno de los que tenía todas las papeletas para que se cebaran con él era Lucas, del mítico dúo 'Andy y Lucas'. Haber nacido en esta provincia andaluza tampoco ayuda y era complicado que escapara al repertorio gaditano tras su comentada operación de nariz.

Algunas agrupaciones ya habían soltado durante estos días alguna perlita sobre el popular cantante. Pero el regreso del Yuyu (uno de los chirigoteros históricos que volvía al Carnaval de Cádiz tras 15 años de ausencia) y los cuplés eran el cóctel perfecto para que Lucas recibiera una dosis de chirigota. «Y aunque ha colgado un vídeo en el TikTok diciendo que no, que no... Lucas coge el Iphone 12, me dicen que no para de intentarlo, que quiere desbloquearlo y el móvil no lo conoce», arrancaban 'Los James Bond que da gloria verlos'.

La letra, como siempre cargada de genialidad e ironía, se acordaba de la transformación de Lucas tras pasar por el quirófano: «El cambio tan radical que a Lucas le da hasta corte porque cuando va a su casa le piden hasta el pasaporte».

Y acaban rematando con: «Por mucho que nos los niegue, le estirado el pellejo de forma tan excesiva que cuando Lucas se ríe se le levantan los pies pa'rriba». El público del Teatro Falla de Cádiz cayó rendido ante uno de los regresos más esperados del Carnaval.

Una operación polémica

El andaluz lleva siendo objeto de las críticas desde el pasado mes de septiembe cuando desveló que había pasado por quirófano para someterse a una operación estética y que al no seguir los consejos médicos, la herida no había cicatrizado bien. «Me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas y las pomadas que me tenía que poner...», explicó. El aspecto de su nariz también ha provocado que se disparen las burlas hacia el físico del cantante. Y a Lucas eso le duele. De hecho, al recordar los comentarios sufridos en las redes sociales, el artista se derrumbó en plena entrevista. «Al principio aguantaba la broma del gordito, ahora que si la nariz, ¿nadie se va a fijar en la música que hacemos?», protestó con lágrimas en los ojos durante una entrevista en 'El Hormiguero'.

