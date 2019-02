El 'paisano leonés' que no se quita el palillo ni para hacerse el DNI Foto del DNI de este joven leonés, en la que sale con un palillo en la boca. / LEONOTICIAS «Es muy gorda la que lié, parece que ha triunfado la foto», afirma sorprendido Sergio Álvarez, después de conseguir hacerse viral, tras aparecer en la foto del carnet con un palillo en la boca S. FERNÁNDEZ Viernes, 1 febrero 2019, 10:20

¿Quién dijo que en la foto del carnet siempre se sale mal? El leonés Sergio Álvarez, más conocido entre sus amigos como Panita, ha conseguido desmentir este mito. Este joven presume de DNI, después de que en la última renovación fuese capaz de salir en la foto con un palillo en la boca. Ahora la instantánea se ha hecho viral en las redes sociales, cientos de cometarios y más de 5.000 veces compartido han hecho que la foto haya traspasado fronteras. «Es muy gorda la que lié parece que ha triunfado la foto», afirma sorprendido por la repercusión que ha tenido este leonés.

La historia comienza como suelen suceder este tipo de actos, por una apuesta. Ante la necesidad de tener que renovar el Documento Nacional de Identidad, su tía, consciente de la afición de Sergio de llevar el palillo en la boca exclamó: «Acuérdate de quitar el palillo anda...». La respuesta de su tío y su hermano no se hizo esperar, contestando de la única forma que un español sabe ante semejante proposición: «no 'hay huevos' a hacerte el DNI con el palillo en la boca». La contestación de Sergio no podía ser otra: «Os apuesto una cena a que lo consigo».

Sergio Álvarez posa junto a su DNI. / LEONOTICIAS

La normativa lo impide, exponiendo que debe de ser una fotografía reciente tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. Producto del azar, despiste de la funcionaria o un pacto en defensa de este utensilio ha propiciado que Panita se haya ganado una buena comilona y la fascinación de muchos por haber conseguido este 'hito'. «Lo cierto es que no me lo creía hasta que no vi el DNI en mis manos, pensaba que no me iban a dejar», admite este joven.

Sergio seguirá reivindicando y haciendo alarde de la utilización de este artefacto tan característico de un buen 'paisano leonés'. «Siempre llevo en la cartera tres o cuatro palillos porque nunca se sabe cuándo voy necesitar esta herramienta sencilla pero eficaz».