La irónica respuesta del presidente de RTVE a Mariló Montero tras sus críticas en 'La Revuelta' José Pablo López contestó a las acusaciones de «sesgo ideológico» de la comunicadora

A.M. Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:11 Comenta Compartir

La entrevista de Mariló Montero el pasado martes en 'La Revuelta' aún da que hablar. Faltaba por conocer la opinión del presidente de RTVE, José Pablo López, después de escuchar a la comunicadora en 'La Revuelta' decir que la actual dirección de RTVE tiene un «fuerte sesgo ideológico». López expresó su sentir ayer a través de sus redes sociales, donde está muy activo. «La receta de Mariló para mi ideología crónica parece estar funcionando... aunque todavía tengo recaídas en Twitter», escribió con ironía el presidente de la Corporación.

Al parecer, López había recibido muchos mensajes a lo largo del día de ayer para que se pronunciase sobre la entrevista de Mariló emitida en el programa más visto de La 1. Hasta la noche no habló sobre ello, pero lo hizo con cierto sentido del humor. «A todos los que os habéis preocupado por mí os lo agradezco. Me encuentro ya mejor», afirmó como si la entrevista de Mariló le hubiese provocado cierto mutismo.

A todos los que os habéis preocupado por mi os lo agradezco. Me encuentro ya mejor.



La receta de Mariló para mi ideología crónica parece estar funcionando... aunque todavía tengo recaídas en Twitter 😂#LaRevuelta — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 10, 2025

La entrevista de la expresentadora de La 1 -fue una de las caras visibles de las mañanas durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy- es de las más tensas que se recuerdan en el ente público. Atacó sin piedad a su actual presidente, José Pablo López, y a los presentadores de la parrilla televisiva, a los que acusó de ser «todos de izquierdas».

«Hablamos de la integridad de la cadena pública y parece que con José Pablo, con todo el respeto del mundo, tiene que hacer la cadena que quiera, pero es pública y tiene que pensar en todos los públicos. Un gobierno, esté el que esté, no puede pensar solamente en sus votantes. Tiene que pensar en toda la ciudadanía», decía Mariló en el programa de Broncano mientras el público asistente abucheaba a la comunicadora una y otra vez.

Ayer, el ambiente seguía crispado y en la televisión no se hablaba de otra cosa. Mientras en TVE Javier Ruiz aprovechaba para atacar a Mariló Montero por su época como presentadora de las mañanas en La 1, en 'Espejo Público', Susanna Griso le daba la razón a su colaboradora Mariló. «Pueden vender que TVE es libre porque entrevista a Mariló Montero sabiendo que puede ser crítica, pero lo cierto es que desde las 8 de la mañana y hasta las diez de la noche hay magacines e informativos que se dedican básicamente a criticar a la oposición, al Partido Popular».

Griso se queda con la etapa de Zapatero al frente del Gobierno. «Fue la «más profesional» de RTVE, señaló. «Se intentó blindar el Consejo de Administración para que no fuese colonizado como ocurre ahora por el Partido Socialista y por el Partido Popular entonces».