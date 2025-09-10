El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Broncano responde a la invitación para cenar con Mariló Montero, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana

El presentador de 'La Revuelta' ha entrado al trapo por la invitación de la comunicadora navarra

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:55

El enganchón de David Broncano y Mariló Montero sigue dando de qué hablar. Este miércoles por la mañana, la concursante de 'MasterChef Celebrity' acudió al programa de 'Espejo Público', en Antena 3, y lanzó una invitación que el propio presentador de 'La Revuelta' recogía poco después con su característico humor.

Lo que proponía la navarra a Susanna Griso, el rostro de las mañanas en la principal cadena de Atresmedia, era una cena a cuatro bandas. Ella, Griso, Ana Rosa Quintana y David Broncano. La segunda aceptó, con un tono un tanto seco. «Ahora solo me queda 'la Quintana'», se reía Mariló. Estaba en lo cierto porque el humorista entró al trapo sin problema. «He visto esta mañana 'Espejo Público'. Ha ido Mariló y le ha dicho a Susanna Griso que estaba invitada a cenar con Ana Rosa y conmigo. Ha dicho que OK mirando al horizonte. Solo falta AR por decir si quiere venir a la cena o no», celebraba el conductor de 'La Revuelta'.

Broncano agradeció a Mariló las «cosas que se dijeron» en el programa del martes, en el que se habló «de forma educada». La realidad es que fue una conversación un tanto tensa, en la que se debatió sobre la imparcialidad de los presentadores de RTVE o la tauromaquia, entre otras cuestiones candentes.

En este caso, el cómico entró a la guerra de audiencias y recordó que su programa obtuvo 4,4 millones de espectadores únicos frente a los 4,2 millones de 'El Hormiguero'. «El programa más visto es el que lo dice más veces», se reía Ricardo Castella en una clara indirecta a las numerosas promociones de 'El Hormiguero' en las que presume de ser «el programa más visto de la televisión». «Nos va a durar dos días», se encogía de hombros Broncano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  9. 9 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Broncano responde a la invitación para cenar con Mariló Montero, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana

Broncano responde a la invitación para cenar con Mariló Montero, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana