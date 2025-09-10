Broncano responde a la invitación para cenar con Mariló Montero, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana El presentador de 'La Revuelta' ha entrado al trapo por la invitación de la comunicadora navarra

Gabriel Cuesta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

El enganchón de David Broncano y Mariló Montero sigue dando de qué hablar. Este miércoles por la mañana, la concursante de 'MasterChef Celebrity' acudió al programa de 'Espejo Público', en Antena 3, y lanzó una invitación que el propio presentador de 'La Revuelta' recogía poco después con su característico humor.

Lo que proponía la navarra a Susanna Griso, el rostro de las mañanas en la principal cadena de Atresmedia, era una cena a cuatro bandas. Ella, Griso, Ana Rosa Quintana y David Broncano. La segunda aceptó, con un tono un tanto seco. «Ahora solo me queda 'la Quintana'», se reía Mariló. Estaba en lo cierto porque el humorista entró al trapo sin problema. «He visto esta mañana 'Espejo Público'. Ha ido Mariló y le ha dicho a Susanna Griso que estaba invitada a cenar con Ana Rosa y conmigo. Ha dicho que OK mirando al horizonte. Solo falta AR por decir si quiere venir a la cena o no», celebraba el conductor de 'La Revuelta'.

Broncano agradeció a Mariló las «cosas que se dijeron» en el programa del martes, en el que se habló «de forma educada». La realidad es que fue una conversación un tanto tensa, en la que se debatió sobre la imparcialidad de los presentadores de RTVE o la tauromaquia, entre otras cuestiones candentes.

Ni en el multiverso más retorcido habría imaginado hace unos años que Broncano acabaría comiendo junto a Mariló Montero, Ana Rosa Quintana y Susana Griso. #LaRevuelta pic.twitter.com/rFNsiIGAcp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 10, 2025

En este caso, el cómico entró a la guerra de audiencias y recordó que su programa obtuvo 4,4 millones de espectadores únicos frente a los 4,2 millones de 'El Hormiguero'. «El programa más visto es el que lo dice más veces», se reía Ricardo Castella en una clara indirecta a las numerosas promociones de 'El Hormiguero' en las que presume de ser «el programa más visto de la televisión». «Nos va a durar dos días», se encogía de hombros Broncano.