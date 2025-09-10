La tensa entrevista a Mariló Montero en 'La Revuelta': «Si esto estuviese sesgado no aparecerías hoy» La presentadora navarra, que acudió para promocionar su participación en 'MasterChef Celelebrity', criticó el sesgo ideológico de TVE

Silvia Osorio Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:21 | Actualizado 08:54h. Comenta Compartir

Mariló Montero protagonizó este martes la entrevista más tensa en la historia de 'La Revuelta'. David Broncano recibió a su invitada, en teoría, por su participación en la última edición 'Masterchef Celebrity', pero del talent culinario apenas se habló y la charla se centró en la crítica de la presentadora, colaboradora también de 'Espejo Público' de Antena 3, hacia TVE por su «fuerte sesgo ideológico». Un toma y daca entre anfitrión e invitada que muchos usuarios de redes sociales han calificado como un «momento único» o «historia de la televisión».

Más que una entrevista, lo que se vio ayer en el programa de La 1 fue un debate en el que ambos se expresaron con naturalidad y defendieron sus posturas, muy lejanas. «Vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado», lanzó la navarra nada más llegar.

La que fuera presentadora de las mañanas en la cadena pública durante varios años, en la época de Zapatero como presidente del Gobierno, habló sobre su relación con Susana Griso y Ana Rosa Quintana, lo que dio lugar a un intercambio de opiniones entre ella y el humorista en el que hablaron sin tapujos sobre la parcialidad, o no, de las televisiones públicas. «No le gusta esto, me lo dijeron en una rueda de prensa. No le gusta que el Perro (Pedro Sánchez) me haya puesto en TVE porque considera que el Gobierno no está para poner cómicos en TVE», dijo Broncano sobre las críticas de la periodista de Telecinco, una opinión que le rebatió su invitada: «No creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti, sino al encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Esa sería la crítica de Ana Rosa», se justificó Montero. «Opinión que intuyo compartes», le espetó Broncano.

«Por ejemplo, por la noche, ¿tú piensas que este programa marca una agenda ideológica o está muy sesgado?», añadió el conductor de 'La Revuelta'. La que fuera esposa de Carlos Herrera contraatacó repasando toda la parrilla de Televisión Española desde la mañana a la noche: «Todos los presentadores de izquierdas», afirmó. «Sí, la verdad es que Pepe de 'MasterChef' es de Podemos», le respondió con sorna Ricardo Castella.

Fue entonces cuando el jienense le preguntó si Silvia Intxaurrondo le parecía buena periodista. «Más vehemente con un discurso ideológico que con otro, pero está en su derecho, en su libertad, y en aceptar la crítica», respondió la navarra, que ni siquiera se llegó a sentar en el sofá. El cómico continuó defendiendo que en su programa hay hueco para todas las ideologías: «Creo que nosotros aquí hacemos una representación amplia, variada y diversa de lo que es España, independientemente de mi ideología», declaró el presentador, arrancando los aplausos del público.

Defensa de los toros y abucheos del público

Broncano dio, además, su opinión sobre la que considera mal llamada «censura»: «Escucho a mucha gente decir 'es que ya no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión' y literalmente lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia desde el que dicen lo que les sale de los cojones. Tú estás diciendo que esto está muy sesgado ideológicamente y que el Sanchismo condiciona los contenidos de la cadena... Si los condicionase, no estarías diciendo lo que estás diciendo, no aparecerías hoy aquí», apuntó después el presentador.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

Entonces, Montero sorprendió a Broncano con un argumento que el cómico calificó de «ridículo». «Si quieres abrimos la brecha de los toros, que es un arte, y es algo que podría estar en una cadena pública», lanzó la presentadora, que recibió los abucheos del público, algo insólito en el programa. «Son contenidos culturales que se quitan de la emisión por partidos políticos que no les gusta la tauromaquia», insistió ella.

El humorista no daba crédito a que su invitada sacase el tema de los toros: «Estás en 1945», le dijo a la vez que intentó volver al debate ideológico sobre las televisones públicas. «Cuando estaba el PP condicionaba los contenidos televisivos a saco. Y yo soy muy antitaurino, muy convencido, y si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando sí o sí. Me sorprende que de todas las posibles cosas tu principal caballo de batalla sean los toros», señaló.