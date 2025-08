El gesto que hay que evitar cuando se viaja a Marruecos

Leire Moro Martes, 5 de agosto 2025, 15:19 Comenta Compartir

Hay destinos que están al alza y que cada vez reciben más visitantes. Lugares cuya cultura y costumbres son muy distintas a las de las personas que las visitan. Ese es el caso de Marruecos. En 2024, este país del norte de África recibió más de 17 millones de turistas, un 20% más que el año anterior; de ellos, dos millones eran españoles. Algo imprescindible a tener en cuenta antes de hacer la maleta es investigar las costumbres que tienen en el lugar al que viajamos para no meterse en ningún lío y, sobre todo, para no faltar al respeto a los ciudadanos que allí habitan.

Precisamente, de esto ha hablado esta tiktoker (@mercemolinawatso) tras su visita al país vecino. La influencer de viajes, que acumula mas de 160 mil seguidores, ya se había informado y sabía que en Marruecos no les gusta que los turistas saquen fotos sin más por las calles. Pero no pensaba que ese inocente gesto le podía meter en un lío. «Obviamente, no he sacado ninguna foto a la gente, pero estaba en el Zouk, que son como estos zocos o mercados que podemos encontrar al aire libre, y había una tienda preciosa que tenía el techo lleno de telas. Y quisimos sacar una foto con mi amiga y de repente sale alguien de la nada y nos dice como, ¿quieres problemas? Nosotras, como solo queríamos sacar una foto al techo. Así que ojo con eso«.

Efectivamente, si buscamos en webs sobre viajes este país, nos encontramos que la advertencia sobre las fotos aparece en todas ellas. Para los marroquíes es una cuestión cultural. Antes de hacer alguna foto «robada» a cualquier persona o en cualquier establecimiento, lo correcto es preguntar primero con educación y amabilidad, incluso enseñar fotos que se hayan hecho antes para mostrar transparencia. Si te niegan la instantánea, es mejor respetar la respuesta para evitar cualquier conflicto.