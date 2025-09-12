Un ganador de 'La Voz' entre los 18 concursantes de 'Operación Triunfo'

A.M. Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:33 Comenta Compartir

Ya se conocen los 18 concursantes que formarán parte de la nueva edición de 'Operación Triunfo', que arranca este lunes en Amazon Prime Video. Carlos, Cristina, Tinho, Olivia, Claudia Arenas, Guille Toledano, Gillo Rist, Quique, Salma, Max, Laura, Iván -este se presentó en Bilbao-, Judit, Lucía, María Cruz, Crespo -ganador de 'La Voz'-, Sam y Teyou serán los nuevos 'triunfitos'. Pero dos de ellos se quedarán a las puertas de la academia. La gala cero del 'talent show' musical ya prevé dos expulsiones en la primera noche.

El jurado que evaluará a los artistas estará compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, junto con el equipo de profesores liderado por Noemí Galera. Además, Conexión OT, el magacín presentado por la cantante y exconcursante Miriam Rodríguez, se emitirá en directo y en exclusiva en Prime Video de martes a sábado.

El programa ofrecerá conexiones en directo, contenidos inéditos y algunos de los momentos más destacados entre galas: clases, ensayos, reparto de temas, pases de micros, convivencia diaria, entrevistas con profesores, jurado, invitados especiales y los propios aspirantes. Todo el contenido en directo –tanto las galas de los lunes como Conexión OT, de martes a sábado– estará disponible también bajo demanda en el servicio una vez haya finalizado la emisión.

En línea con ediciones anteriores, los fans tendrán acceso al canal 24 horas en directo, disponible en todo el mundo a través de YouTube, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la Academia. La plataforma ha informado de que los jóvenes de entre 18 y 22 años y los estudiantes podrán acceder a la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de todas las ventajas que incluye, como ahorros exclusivos, entregas rápidas y gratuitas y el mejor entretenimiento, con un periodo de prueba gratuito de 90 días.