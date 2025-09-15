El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La gala 0 de 'Operación Triunfo' 2025, en directo

El concurso de Amazon Prime comienza este lunes su nueva edición

G. C.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:00

20:41

Comienzan esta andadura 18 aspirantes, pero tan solo 16 de ellos entrarán esta noche en la Academia. Por tanto, dos quedarán eliminados antes del inicio de esta aventura.

20:40

¡Buenas noches! Cuenta atrás para el inicio de 'Operación Triunfo 2025'. Este lunes comienza a las 22.00 horas la gala 0 y se lo contaremos desde la web de EL CORREO.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  7. 7

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  8. 8 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  9. 9

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  10. 10 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La gala 0 de 'Operación Triunfo' 2025, en directo