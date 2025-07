El forzudo J. J. Vaquero sueña con levantar 300 kilos: «Imaginé que los discos aplastaban a mis hijas»

Gabriel Cuesta Miércoles, 2 de julio 2025, 22:34 | Actualizado 22:39h. Comenta Compartir

David Broncano dio bombo este miércoles a «dos amigos» que le darán el relevo por el verano en La 1. J.J. Vaquero, antiguo colaborador de 'El Hormiguero', y Álex Clavero hicieron aparición en el teatro Príncipe para presentar 'La Garita', la apuesta de RTVE para el 'acces prime time' hasta septiembre (empieza el 14 de julio) para tratar de combatir las reposiciones del programa de Pablo Motos en Antena 3. Y salió a la palestra la afición como forzudo de Vaquero.

Se trata de un programa producido por 100 Balas, en el que los dos cómicos interpretarán a dos guardias de seguridad con acceso libre a las instalaciones de RTVE en verano. Algo que dará lugar a situaciones muy cómicas. Poco tiene que ver con la dureza de ir de gira por garitos de toda España. «A mí me han gritado 'que salga el otro' y solo era yo», reconocía Vaquero. «Un tío en el bar se quejó en la barra diciendo 'no me jodas, esta mierda otra vez' nada más que salí con el micrófono», añadía Clavero. Broncano sabe bien de lo que hablan. «Hice un monólogo en un local de La Habana y tenía que bailar cada vez que contaba un chiste. Ahí es así», explicaba.

Son todos viejos amigos del humor. Ricardo Castella, productor del programa y mano derecha de Broncano, fue jefe de Clavero en Paramount Comedy. Ahora, con 51 años Vaquero se ha reenganchado al powerlifting. Vaquero conseguía recientemente una marca de 265,5 kg en el ejercicio de peso muerto de la competición organizada por la Asociación Española de Powelifting de la categoría Master 2, que aglutina los mayores de 50 años. Es el récord de España porque pesa 93 kilos. En el cómputo global (incluye también la sentadilla y el press de banca) quedó en segundo lugar ese día.

🏋🏻JJ Vaquero, cómico mítico pero ahora mismo lo importante es que levanta 265,5 kilogramos



Récord en el campeonato nacional de Powerlifting de Máster 2 (mayores de 50 años) Tú con 20 años ni te levantas del sofá un sábado. #LaRevuelta @VaqueroEH #AlexClavero pic.twitter.com/ggYMJx151l — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 2, 2025

De joven le cogió gustó a levantar hierro, pero la vida de cómico le obligó a aparcar su afición. Llegó a conseguir alzar 292 kilos. «El objetivo es superar al Vaquero joven. No va a pasar, no siempre se cumplen los sueños», se reía el humorista. Quería llegar a 300, pero lo ve inviable. «Me dieron un consejo: 'Piensa que los discos están aplastando a tus hijas'. Pesaba tanto que cuando lo levanté pensé 'mira, ya tenían que haberse salido' y solté».