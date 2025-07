Broncano celebra el peor dato de audiencia histórico de 'La Revuelta': «Lo vaticinamos»

Gabriel Cuesta Miércoles, 2 de julio 2025, 22:00 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

Y David Broncano acertó. «Lo vaticinamos». El presentador de 'La Revuelta' bromeó con su invitado del martes, el escritor Juan José Millás, sobre el hecho de que pudiese ser el invitado que sellase el mejor y peor dato de audiencia de la temporada al comparar su visita de septiembre con la de este martes.

«Si la primera vez que viniste fue el programa más visto, a mi me gustaría mucho que fuese el menos visto de la temporada. Sería... a ti que te gustan los giros, los contrastes y tal», soltaba Broncano. Y añadía: «No es imposible porque es julio y hay gente que me pregunta si el programa sigue todavía y a esta hora está jugando el Real Madrid en Telecinco». «El peor programa, de calidad no, pero el menos visto en audiencia y conseguir además el desminuto de oro», cogía el guante Millás con humor.

Broncano celebró ser el programa menos visto del año el del martes. Lo festejaba porque Juan José Millas acudió en septiembre, en el que fue el más visto de la temporada, y lo hizo de nuevo este martes, cuando firmaron sus peores datos de audiencia desde su estreno. «El minuto de oro y minuto de plomo», se reía Sergio Bezos. El programa colocó una plana: 'Juan José Millas, una de cal y otra de arena'.

'La Revuelta' anotó en la noche del martes su peor registro hasta la fecha: con una audiencia media de 966.000 espectadores y un 8,3% de cuota de pantalla. Es su mínimo histórico. La primera visita de Millás, en cambio, se selló con un récord histórico de audiencia: 19,9% de cuota, 2.584.000 espectadores de media y 5.815.000 únicos.