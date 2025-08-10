Fin de la polémica: confirman que Verdeliss batió el récord de España de los 100 kilómetros La Real Federación Española de Atletismo ha ratificado el logro de la influencer y atleta navarra, desmintiendo a la ultrafondista Carmen Pérez

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ya tiene oficialmente el récord de España de los 100 kilómetros. La deportista navarra e influencer, muy conocida en redes por su familia numerosa, ha compartido en redes la ratificación de su victoria, que se produce seis meses después de la competición y una agria polémica.

Verdeliss logró la plusmarca nacional, que estaba en poder de Mireia Sosa desde 2023, al vencer en el Campeonato de Australia, que se disputó en Camberra. Sin embargo, la atleta Carmen Pérez aseguraba que ella era la que tenía el mejor tiempo.

Esta atleta, que es una de las mejores ultrafondistas de España, aseguró en sus redes sociales que era un completo «error» decir que la marca de Estefanía Unzu «es la mejor a nivel nacional» y que se debía manifestar la realidad «para no crear confusión».

Ahora, la Real Federación Española de Atletismo ha confirmado que el récord está en posesión de Verdeliss. La influencer ha compartido en redes el documento oficial que lo acredita. Lo ha subido en una 'story' junto a la frase: «Juego justo y limpio siempre».