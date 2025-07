La fan de Coldplay que grabó la infidelidad de Andy Byron: «Pensé que había captado la reacción graciosa de una pareja»

Marina León Martes, 22 de julio 2025, 10:50 | Actualizado 11:00h. Comenta Compartir

Grace Springer acudió al Estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, el pasado 16 de julio con la ilusión de ver en directo a una de sus bandas favoritas. Lo que no esperaba es lo que iba a ocurrir en pleno concierto de Coldplay. La joven de 28 años, que como otras miles de personas sacó el móvil para inmortalizar algunos de los momentos del espectáculo, terminó, sin pretenderlo, captando en vídeo la infidelidad del hasta ahora CEO de Astronomer, Andy Byron.

La chica que captó y compartió lo que parecía un romántico momento entre una pareja, ha decidido romper su silencio en el programa británico 'This Morning'. Cuando se activó la 'kiss cam', decidió grabar la pantalla «porque creía que en algún momento me podían enfocar a mí», cuenta. «Cuando lo grabé no le di mucha importancia, pero claro, todo el mundo empezó a hablar sobre ello», señala. El vídeo que compartió en su perfil de TikTok acumula más de 125 millones de visualizaciones. «Había más de 50.000 personas en el concierto, así que si no lo hubiera subido yo, estoy segura de que alguien más lo habría hecho», añade.

Springer ha confesado sentirse abrumada por el alcance de esta historia. A pesar de que para ella ha quedado todo en algo anecdótico ya que «no estoy monetizando el vídeo», confiesa que siente el daño que las imágenes les hayan podido causar «a la esposa de Andy y a su familia», puntualiza. «Pensé que había captado una reacción graciosa de una pareja y decidí publicarla. Una parte de mí se siente culpable por haberles puesto la vida patas arriba», indica. «Espero que sus parejas puedan recuperarse de esto y sean felices», se despide.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y hasta el propio Chris Martin hizo un guiño al momento más viral de los últimos días. «Nos gustaría saludar a algunas de las personas que se encuentran en el público», dijo el vocalista durante el concierto del pasado domingo en Madison (EE UU). «¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar nuestras cámaras y vais a salir en la pantalla... así que si no te has maquillado, es el momento de hacerlo», advirtió.

Temas

Coldplay

Audiencias

TikTok