El emotivo mensaje de José Fernando a Michu dos meses después de su repentina muerte El hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha compartido una foto inédita de la madre de su hija con la pequeña

José Fernando, el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, no olvida a Michu, la madre de su hija. La joven, de solo 33 años, fue hallada sin vida el pasado 8 de julio tras sufrir un infarto mientras se duchaba, dejando completamente destrozada a su familia y a su expareja. A pesar de que ya no estaban juntos, mantenían una buena relación y dos meses y medio después el hermano de Gloria Camila ha dado muestras de su tristeza con un emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram.

En esta ocasión, el hijo de 'la más grande' ha compartido con sus seguidores una foto inédita de Michu y su hija en blanco y negro junto a unas sentidas palabras: «Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día». El joven, que sigue en un centro de rehabilitación, ya publicó una desgarradora carta para despedirse de la madre de su hija «Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños, junto a tus metas con tu gran vivir hacia la vida. Siempre serás una persona recordada con su sonrisa en el alma y tu cantar hacia el viento», escribió José Fernando pocos días después del repentino fallecimiento.

María Rodríguez Gamaza, como así se llamaba, padecía una enfermedad cardíaca congénita que le había obligado a someterse a varias intervenciones. La pequeña residía junto a su madre en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, pero era conscientes de los problemas de salud que sufría y, por eso, dejó escrito que si le ocurría algo, la cría debería irse a Madrid a vivir con la familia Ortega Cano. Su deseo se ha cumplido y desde hace unas semanas, la pequeña reside junto al diestro.

Una relación de idas y venidas

La relación entre Michu y José Fernando comenzó en 2013 y cuatro años después nació su única hija en común, de nombre Rocío, en honor a su abuela Rocío Jurado. La llegada de la pequeña no suavizó las idas y venidas de la pareja y pocos meses después del nacimientos, Michu y José Fernando pusieron fin a su relación.

La historia amorosa del hijo de Ortega Cano y la joven gaditana tendría un segundo capítulo en 2024, cuando decidieron darse una nueva oportunidad. Pero, como ya sucedió en el pasado, no funcionó. Volvieron a separarse cuando la prensa del corazón desveló una infidelidad de José Fernando. Durante esta segunda oportunidad, Michu volvió a quedarse embarazada pero tuvo que abortar debido a su enfermedad.