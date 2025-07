Hallan muerta a Michu, expareja del hijo de Ortega Cano

A. Mateos Martes, 8 de julio 2025, 07:31 | Actualizado 07:39h. Comenta Compartir

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu y por ser la expareja de José Fernando, hijo de Ortega Cano, ha sido hallada muerta este lunes en su domicilio. Lo cuenta la revista Semana, que además apunta a que las causas del fallecimiento podrían deberse a sus problemas de corazón, si bien no confirman este punto. La joven, de solo 33 años, era además la madre del nieto del torero.

La gaditana padecía una enfermedad congénita desde que nació. Fue operada en varias ocasiones, la última en 2018, con el fin de retrasar un trasplante. Debido a su dolencia, Michu tenía reconocida una discapacidad del 38%.

La relación entre Michu y José Fernando comenzó en 2013 y cuatro años después nació su única hija en común, de nombre Rocío, en honor a su abuela Rocío Jurado. La llegada de la pequeña no suavizó las idas y venidas de la pareja y pocos meses después del nacimientos, Michu y José Fernando pusieron fin a su relación.

La historia amorosa del hijo de Ortega Cano y la joven gaditana tendría un segundo capítulo en 2024, cuando decidieron darse una nueva oportunidad. Pero, como ya sucedió en el pasado, no funcionó. Volvieron a separarse cuando la prensa del corazón desveló una infidelidad de José Fernando. Durante esta segunda oportunidad, Michu volvió a quedarse embarazada pero tuvo que abortar debido a su enfermedad. «No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado», afirmó la joven a la revista Semana.

La relación de Michu y Gloria Camila, hermana de José Fernando, pasó por muchos altibajos. Cuando la joven comenzó su relación con el hijo de Ortega Cano, ella y su cuñada protagonizaron numerosas disputas en público. En los últimos años, la relación entre ambas había mejorado de tal manera que Gloria Camila era embajadora del mismo laboratorio dermocosmético donde Michu trabajaba como consultora de productos de belleza. También ayudaba a su hermano y a Michu en la crianza de la pequeña Rocío.

