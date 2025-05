Las emotivas palabras de Patricia Pardo a Christian Gálvez tras su viaje a Roma: «Gracias por el enorme esfuerzo»

Marina León Domingo, 11 de mayo 2025, 12:13 Comenta Compartir

Patricia Pardo y Christian Gálvez presumen de su amor en redes sociales. La pareja disfrutó en Semana Santa de un viaje a París acompañados por sus hijos y compartieron con sus seguidores algunas imágenes de la bonita escapada. Este no ha sido el único viaje que han realizado recientemente.

El último ha tenido un motivo diferente y relacionado con el tema de mayor actualidad en los últimos días: la elección del nuevo Papa, León XIV. La presentadora de 'Vamos a ver' se trasladó a la Ciudad del Vaticano para retransmitir en directo este momento histórico. La periodista no estuvo sola y pudo compartir el viaje con personas muy importantes para ella: su marido y su hijo Luca. Por su parte, Christian tuvo que cancelar su participación en Sant Jordi, donde iba a firmar ejemplares de su libro, 'Te he llamado por tu nombre', para acompañar a su mujer.

A su regreso a España, la presentadora ha querido dedicarles unas emotivas palabras de agradecimiento a sus acompañantes. «Gracias, FAMILIA, por el enorme esfuerzo que habéis hecho al acompañarme. No, para mí no ha sido un agradable viaje a Roma de paseos, visitas y compras, pero al llegar a «casa» ahí estabais vosotros, inagotables, para cuidarme y, sobre todo, para brindarme cariño y apoyo», escribe en un post de Instagram junto a varias instantáneas de su paso por Italia.

«Gracias, especialmente a ti, @galvezchristian, porque al decidir acompañarme desde el primer momento no tuve que elegir entre una cobertura que me apasionaba o seguir amamantando a mi niño. Teneros cerca ha sido el mayor lujo de mi vida», señala. «A veces, las expectativas no se cumplen y aquello que anhelas y para lo que te agotas en esfuerzos no sale como esperabas pero gracias a vosotros este viaje ha tenido sentido. El auténtico reconocimiento y la verdadera satisfacción viene de aquellos que valoran el sacrificio porque lo han visto de cerca. OS ADORO», añade.

