El día que rechazaron a la supermodelo Elle Macpherson por su color de ojos

La supermodelo australiana Elle Macpherson debutó anoche en 'El Hormiguero'. La también actriz australiana se encuentra estos días en Madrid, invitada de lujo de la revista Elle a su fiesta del 80 aniversario, que se celebrará esta semana en la capital. Allí la modelo será reconocida por su trayectoria en el mundo de la moda.

Macpherson aprovechó su visita a España para sentarse en el programa de Pablo Motos e hizo un repaso de toda su carrera; desde sus inicios hasta la actualidad. Y algunos datos sorprenden. Pese a que siempre fue una mujer muy exitosa, Macpherson también sufrió el rechazo por su físico. «En esa época, la belleza en Estados Unidos era ser rubia con los ojos azules...», confesó recordando que ella los tenía marrones.

No fue seleccionada para el puesto y aquello le generó un profundo malestar. «Yo no era la típica chica y me quería parecer al resto», aseguró antes de advertir a las nuevas generaciones sobre la importancia de tener un perfil propio en la vida: «Me di cuenta de que lo que tenía que hacer era ser yo misma, porque eso es lo que me distinguía de las demás».

Los inicios de una de las supermodelos más exitosas del planeta no fueron fáciles. Primero de todo llegó a Estados Unidos con el objetivo de «estudiar Derecho». «Eso es lo que hacen las chicas inteligentes y sensatas», puntualizó. Macpherson hizo hincapié en que el trabajo de modelo no es eterno y muy pocas pueden vivir de ello.

Los motivos que la llevaron a cruzar el charco fueron puramente «económicos». Ella quería ser «independiente», confesó, y se fue a Estados Unidos en busca de su sueño. «Tuve la oportunidad, me llamó una agencia y me preguntaron si quería irme para allá. Sentí un salto en el corazón y decidí dar ese paso. Y aquí estoy, hablando con vosotros», reveló entre risas.

Macpherson asguró que siempre ha sido una chica muy trabajadora. A los 14 años fue dependienta en una farmacia. «Estaba trabajando los jueves por la tarde y los sábados por la mañana. Era mi primer trabajo y ganaba 12 dólares a la semana», contó. Antes de despedirse de Motos y del público presente en el plató, la supermodelo australiana quiso aconsejar a los jóvenes que ansían ganarse la vida en las pasarelas: «Les recomiendo que sean ellos mismos, que eso es lo bonito».