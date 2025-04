El día que Jorge Javier Vázquez estuvo a punto de ingresar en el Opus Dei

A. Mateos Miércoles, 30 de abril 2025, 10:20 Comenta Compartir

«Como espectáculo televisivo el entierro no provocó mi interés. Me pareció de todo menos emotivo. Tan frío e hipócrita como una reunión de influencers», así describe Jorge Javier Vázquez en su blog semanal en la revista 'Lecturas' el entierro del Papa Francisco. Para el presentador de Telecinco, la figura del Sumo Pontífice de la Iglesia no tiene «ninguna importancia» pero aprovecha la cercanía del cónclave, que escogerá al nuevo líder del catolicismo, para contar que una vez estuvo a punto de ingresar en el Opus Dei.

«Durante los años que tuve relación con el Opus Dei me sentí en un entorno seguro», comienza diciendo el comunicador. Jorge Javier explica que en los 80 el sexo fuera del matrimonio y con uno mismo «era pecado» entonces «era un problema que te quitabas», en referencia a su orientación sexual. «Era como vivir en una burbuja. Fuera, lo diverso no era tan aceptado como ahora. Pero dentro sentía inquietud porque la homosexualidad era un plus para peor. Es más: no se hablaba de gays sino de mariquitas», confiesa.

Vázquez relata el miedo que sentía cada vez que le tocaba pasar por el confesionario porque, según afirma, «me daba mucha vergüenza confesar al sacerdote que me gustaban los hombres». Tras las confesiones, el catalán afirma que «jamás me sentía limpio del todo». Uno de los peores episodios los vivió en una iglesia de Barcelona, cuando le soltó al cura que tenía «pensamientos con hombres». Este le dijo que dejara de tenerlos porque «si no corría el riesgo de ser un 'invertido'».

Fue en Barcelona donde su vida dio un cambio definitivo. Comenzó a frecuentar los bares de ambiente gay y empezó a distanciarse de todo lo relacionado con la Iglesia, Opus Dei incluido. Se echó su primer novio y, según confiesa el presentador de Telecinco, tuvo que ir al psicólogo por culpa de los traumas que había vivido. «Había mucha tela que cortar. Un padre tan homófobo como la mayoría de su generación, una sociedad mucho menos abierta que la actual y el peso de más de cuatro años relacionándome con el Opus Dei...», detalló. «Estuve a punto de ingresar -en la Obra del Opus Dei- pero me daba miedo la reacción de mi padre», concluye.

Jorge Javier no tenga ningún sentimiento por la Iglesia ni por su religión: «Me cuesta pertenecer a una entidad que hace malabarismos con los homosexuales. Para la Iglesia, los gays venimos con tara. Allá ella y sus abalorios. Quizás por la lejanía que siento por la institución ha acabado aburriéndome -muy pronto- la muerte del Papa».