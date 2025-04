David Summers desvela en 'El Hormiguero' el secreto de los 'Hombres G' para seguir juntos

B. Vergara Martes, 1 de abril 2025, 07:47 Comenta Compartir

El grupo 'Hombres G' visitó este lunes 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo, que sale el próximo 11 de abril, '¿Por qué no ser amigos?'. Una banda que lleva más de 40 años juntos. Fue su líder, David Summers quien explicó a Pablo Motos los secretos para mantenerse unidos. «Siempre nos preguntan esto. Javi y yo somos amigos de hace mas de 40 años. No nos ha costado trabajo. Cada uno sabemos lo que hacemos en el grupo, tenemos una coordinación, todo lo hacemos por consenso, disfrutamos en el escenario...», explicó. «Es que salimos de gira y somos felices. Ir con tus mejores amigos a recorrer el mundo...», expresó.

Javier Molina también ha dado su versión de poder estar unidos tantos años. «Los caracteres se acrecientan, pero las virtudes también. Somos cuatro buenas personas y nos comprendemos los unos a los otros», afirmó.

El grupo también está grabando una película. Fue Pablo Motos quien les preguntó por ella, aunque no soltaron prenda. «Poco podemos contar porque aún no está. Llevamos cuatro años grabando todo lo que pasa a nuestro alrededor. No solo nuestra historia, si no también lo que ha pasado en el mundo durante estos 40 años. Cuando tengamos más datos, vendremos a contarlo. Esperamos estrenarla de aquí a un año», ha contado Daniel Mezquita

Durante la entrevista, Summers también contó cómo fue su boda con Christine Cambeiro, con la que contrajo matrimonio el año pasado. «Yo quería que mi boda fuera preciosa. Quería a todo el mundo en esmoquin y contraté una orquesta. Fue preciosa y a la gente qué mas le da ir con un traje que con esmoquin», explicó el cantante.

Rada Gutiérrez, por su parte, dijo entre risas que la idea del esmoquin no le gustó. «Yo estuve por ir con un vestido de flores».

Por su parte, Rada Gutiérrez, entre risas, ha confesado que la idea del esmoquin no le gustó: «Yo estuve por ir con un vestido de flores».