David Seco responde a quienes le echan de menos en el 'Conquis'

Es, sin duda, una de las grandes ausencias de la última edición del Conquistador del fin del mundo. Fijo desde que en 2012 se hiciera con la ikurriña y se alzara ganador con las cataratas de Iguazú de fondo, David Seco es una de las bajas más sonadas de la nueva aventura del programa de ETB-2. Ni como capitán, ni como concursante ni como tertuliano. Por ahora, el patrón de Busturia no ha dado señales de vida en el 'Conquis'. Y son muchos los que le echan en falta.

«Por primera desde hace 12 años no he estado presente ni en el episodio ni en el debate, en todos estos años nunca había faltado a un debate», escribió Seco en X nada más arrancar la aventura. Un misterioso mensaje que dio pie a multitud de comentarios de apoyo en la red social. Mensajes que siguen sucediéndose y que han llevado al propio exciclista profesional a responder a sus seguidores. En una publicación en su Instagram, David Seco revela que «no ha estado en la aventura», lo que significa -por si alguien se había hecho ilusiones- que no aparecera por sorpresa en el Caribe. Y añade: «Y ahora no estoy en los debates». 'Ahora', dice. Una puntualización con la que podría estar dejando abierta la puerta a su futura aparición, un miércoles cualquiera, en el plató junto a Julian Iantzi.

«Sois muchos los que me habías preguntado por el 'Conquis'. Solo quiero agradeceros vuestro apoyo. Es un placer sentirte querido», dedica Seco a sus seguidores.

Su presencia en el programa siempre ha estado rodeada de polémica. Ya fuese por sus ácidos comentarios hacia los participantes desde el debate o por sus 'trampas' como capitán. En la última edición, que por soplar veinte velas llevó al progarma a volver a la Patagonia, Seco ejerció como capitán y digámoslo claro, la lió bien liada. En lugar de convencer a sus 'protegidos' en el equipo rojo de no saltarse las normas para hacerse con comida, apoyó e inclusó se sumó a varios Pumas en su cruzada contra el programa. El hambre -y las horas muertas- es lo que tiene. Tres del equipo se fueron a casa y él vio como su imagen se manchaba por una tontería que podía haber evitado.

Aún así, David Seco es y seguiría siendo una figura clave en la familia 'Conquis'. Guste o no guste. Esa es la gracia de su 'personaje' televisivo. Está por ver si al final acaba por dejarse caer en algún que otro debate. Visto lo visto, buena parte de la audiencia lo agradecerá.