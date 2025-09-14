Confunden a Toshack con uno de los Morancos... y los aficionados de la Real alucinan El histórico exentrenador de la Real Sociedad y Real Madrid fue homenajeado ayer en Anoeta por el club donostiarra, que le entregó la insignia de oro y brillantes

A.M. Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:13

John Benjamin Toshack fue homenajeado ayer en Anoeta. El histórico exentrenador de la Real Sociedad recibió la insignia de oro y brillantes por parte del club donostiarra en la previa del partido ante el Real Madrid, otro de los equipos que entrenó, y recogió el cariño de toda la afición txuriurdin.

Del homenaje se hicieron eco hasta en Honduras. El periódico 'Diario más' ofreció la información a sus lectores en su edición digital pero se equivocó con la foto escogida para ilustrarla. En vez de John Benjamin Toshack el que aparecía era César Cadaval, uno de los Los Morancos.

Aunque ambos comparten algunas características físicas, la diferencia entre ambos es más que evidente y no ha pasado desapercibida para los realzales. «Mientras tanto en Honduras...», comentaba un usuario en X, antes Twitter, sobre la graciosa equivocación.

El técnico galés es toda una institución en San Sebastián. Dirigió a la Real durante 386 encuentros -el segundo entrenador con más partidos- y con él en el banquillo ganaron la Copa del Rey en 1987. Estos días se han celebrado 40 años del debut de Toshack como entrenador txuriurdin.

En el homenaje también participó Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid llegó al club txuriurdin de la mano de Toshack. El galés fue quien recomendó su fichaje cuando despuntaba en el Eibar. Que el homenaje al técnico haya sido contra el Real Madrid, no es casualidad. Con los blancos, Toshack ganó una Supercopa y una Liga en dos etapas diferentes.