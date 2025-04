Un concursante de 'Masterchef', hospitalizado: la ambulancia tuvo que entrar hasta la cocina

A. Mateos Martes, 8 de abril 2025, 10:05 Comenta Compartir

Imagen inédita la que se vio anoche en la televisión. Un concursante de 'Masterchef' tuvo que ser hospitalizado por unos fuertes dolores en la espalda y la secuencia se pudo ver al completo en TVE. La ambulancia llegó a los estudios del 'talent show' culinario y los sanitarios se llevaron al concursante directamente al hospital.

Iba a comenzar una de las primeras pruebas del programa cuando Flores llamó a Pepe Rodríguez para pedirle una silla por los dolores de espalda que estaba sufriendo. «Tengo la espalda hoy hecha un trapo. Tuve un accidente cuando era jovencito y hoy es uno de esos días que me está dando guerra la hernia y necesito descansar el culo con el permiso de todo el mundo para poder cumplir a tope», le dijo.

Desde 'Masterchef' le pusieron la silla sin ningún problema y este se abrió en canal para contar su historia. «Tuve un accidente laboral cuando tenía 21 años. Me destrozó la espalda hasta el punto de que no sabía si iba a poder andar. Después de una lucha me recuperé, volví a andar y hasta el día de hoy estoy de maravilla. Pero cada cinco años la espalda me tiene que recordar que está aquí», explicaba.

Y ese día iba a darle tanta guerra que Flores tuvo que ser hospitalizado. Al cabo de unos minutos, el concursante se tiró al suelo, muerto de dolor, y el programa tuvo que ser interrumpido. «No me puedo levantar, no puedo caminar», advertía el aspirante. «Necesito que me pinchen ya», gritaba. Pero desde el programa no iban a permitir que continuase. Llamaron a Emergencias y una ambulancia llegó a los estudios de 'Masterchef'. «Vamos a llevarte al hospital, primero está la salud», le confesó Pepe Rodríguez.

Entonces se vio a dos sanitarias entrar al plató y llevarse a Flores en camilla, mientras este recibía el cariño de sus compañeros y de los jueces del programa.

El concursante no pudo continuar con las pruebas por lo que automáticamente quedó expulsado. «Muy a mi pesar tengo que abandonar, pero quiero agradecer a todos mis compañeros como me han ayudado y también al equipo del programa que no podían haberme cuidado mejor. Pero en este momento, es tiempo de descansar y de recuperarse para volver lo más fuerte posible», dijo Flores en un vídeo grabado ya desde el hospital.