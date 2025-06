Comunicado urgente de la familia de Montoya tras ser acusado de actitudes violentas hacia Anita en 'Supervivientes'

Marina León Lunes, 2 de junio 2025, 20:13 Comenta Compartir

La familia de Montoya no ha tardado en emitir un comunicado urgente tras las graves acusaciones que se hicieron acerca del concursante de 'Supervivientes' en el programa del domingo. Varios compañeros insinuaron que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ejercía algún tipo de violencia contra su pareja, Anita Williams. En concreto, fue Álvaro Múñoz Escassi el que aseguró que vio una situación «que si la viera en la calle me metería a intervenir...». Concretamente, dijo ver a «Montoya haciendo aspavientos a Anita y diciéndole 'puta, puta..'».

Los familiares del sevillano han desmentido de manera tajante estas palabras. «En relación con las recientes acusaciones falsas que se han vertido sobre nuestro hijo y hermano José Carlos Montoya, queremos expresar nuestra más firme indignación. Estas acusaciones carecen de fundamento y son completamente falsas», explican.

«Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave perjuicio personal y profesional. Le pedimos a los medios de comunicación, productora, cadena y a las personas que han versado tales acusaciones que publiquen una rectificación, que restablezca la verdad y se tomen medidas disciplinarias y expulsión inmediata del concurso contra quien ha versado tales acusaciones hacia Montoya», solicitan. «Asimismo, informamos que se están considerando las acciones legales pertinentes para defender los derechos de José Carlos Montoya», concluyen.

Durante el debate en el que se desató la polémica, Sandra Barneda también intervino. «Esto es muy serio, me están diciendo que no se oculta nada y que no ha habido ningún tipo de violencia», señaló. La presentadora les explicó a los concursantes lo sucedido en aquel instante en la playa. «Al momento que se refiere Escassi es cuando Montoya se va a la playa nervioso, haciendo aspavientos, acude a Anita, está propinando insultos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. No se produce ningún tipo de insulto ni violencia contra ella. Y ella acaba pidiendo ayuda a la organización porque él tiene un ataque de ansiedad», relató.