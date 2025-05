Carmen Alcayde y Montoya dan la nota en 'Supervivientes': «Siéntate, mi amor, no te preocupes. Te quiero muchísimo»

Joseba Fiestras Viernes, 30 de mayo 2025, 07:15 Comenta Compartir

Abrazados aguardaban el fallo del público. Montoya y Carmen Alcayde han sido amigos, se han enfadado, han discutido, han cantado, han bailado… En fin, que la pareja ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. Tocaba separarles y ella fue la perjudicada. La audiencia decidió expulsar a la comunicadora y su amigo volvió a teatralizar la despedida. Llorando desconsoladamente, ella fue de Utrera y tiró de verborrea, una vez más. «Os quiero, gracias por todo. Perdonarme por lo que haya podido hacer», gritaba sobreactuado. Y se dirigía a su ya ex compañera. «Te quiero, Carmen. Muchas gracias por todo, no sabes lo importante que has sido para mí», sollozaba. Y de ahí, a cantar juntos. ¡Que viva el espectáculo!

«Siéntate, mi amor, no te preocupes», suplicaba Alcayde que cambió los brazos de Montoya por los de Laura Madrueño. Y tocaba discurso de despedida. «Me gustaría decir algo. Primero, gracias a cada uno de vosotros por lo que habéis aportado a mi aventura», brindaba nombrando a cada uno de los supervivientes que aún quedaban en la palapa. Y se detuvo en Anita Williams. «Eres una mujer increíble. Si bajas dos puntos el tono, vas a hacer todo lo que quieras en la vida. Has tenido una vida muy dura, pero tiene por qué ser así. Apóyate en Montoya», sugería. Sin perder un segundo, la expulsada se arrodillaba ante el sevillano. «Montoya, has sido mi concurso, has sido mi vida. ¡Tú has confiado en mí! Y gracias a ti me lo he creído. Te quiero muchísimo», proclamaba entre lágrimas. El aludido no dudó en acercarse y abrazarla de nuevo. Ni Shakespeare escribe un drama así.

«Qué maravilla escucharte», ponderaba Madrueño entusiasmada con el espectáculo. «Laura, eres nuestra luz. Gracias a todos por votarme y no pasa nada, me voy feliz con mis niños y con mi Charlie y con mi madre y mis hermanos y mis sobrinos», despedía exultante. «¡Ay, Carmen! Por fin se ha acabado esta noche, esta palapa. Qué intensidad, ¿verdad?», cuestionaba Jorge Javier Vázquez desde España. «No podía más», reconocía Alcayde. «Tenéis una cara que parece que habéis salido de una orgía», bromeaba el presentador. Y la aludida tiraba de sorna. «No las he probado, pero seguro que se disfrutará más que aquí», zanjaba.

«Qué maravilla, cómo lo hemos pasado, cuánto has dado… y solo te quiero decir que aquí te esperamos con los brazos bien abiertos. No lo dudes», elogiaba Vázquez aplaudiendo a su colega. Carmen no dejaba de sonreír, pese a haber caído a las puertas de la final del concurso. «Esto ha sido una locura», definía exultante. Y nuevo abrazo con Montoya. Vázquez sugirió que, dada la complicidad que ha derrochado con Montoya, nada mejor que fuera él quien le acompañase a la puerta llevando su saco, «como las maletitas», ironizaba. El cantante se levantó de inmediato para cumplir el encargo. Por lo demás, los nominados de esta semana son Alex, Damián, Anita y Montoya.

