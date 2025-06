Acusan a Montoya de ser violento con Anita en 'Supervivientes' y Sandra Barneda interviene de urgencia

A.M. Lunes, 2 de junio 2025, 08:19 Comenta Compartir

La final de 'Supervivientes' se acerca y el goloso premio de 200.000 euros saca a relucir el lado más oscuro de los concursantes. Lo que se vivió anoche en el reality estrella de Telecinco fue de tal gravedad que la presentadora del espacio de última hora, Sandra Barneda, y la organización del programa tuvieron que intervenir de urgencia para desmentir a dos de sus concursantes.

Álvaro Múñoz Escassi fue uno de los que lanzó la 'bomba'. El jinete se dirigía a Barneda y a la organización pidiendo la emisión de una secuencia entre Montoya y Anita en la playa. «Yo vi una situación que si la viera en la calle me metería a intervenir...», comenzó diciendo. Barneda le comunicó a él y a sus compañeros que dichas imágenes ya se habían emitido en España y habían pasado el filtro de la organización. Aquella secuencia acababa con Anita solicitando asistencia médica para su novio por un ataque de ansiedad.

Pero Escassi dijo ver otra cosa. Concretamente a «Montoya haciendo aspavientos a Anita y diciéndole 'puta, puta..'». Las caras de los protagonistas eran un poema y, mientras, el jinete seguía con sus acusaciones: «Lo que yo viví, me preocupó bastante el tema».

Barneda no tardó ni un segundo en cortar el discurso de Escassi: «Me están diciendo desde la dirección del programa que no hay nada que esconder, que no se ha producido ningún acto. Esto es muy serio, me están diciendo que no se oculta nada y que no ha habido ningún tipo de violencia. Esto que ha sucedido está empañando vuestra supervivencia, hay que saber gestionar las emociones y todos habéis cruzado límites en descalificativos».

Escassi encontró entonces apoyos en la playa. Borja, que también se hizo famoso por salir en 'La isla de las tentaciones', apoyó el discurso de su compañero. Montoya optó por dar plantón al programa y abandonar la Palapa. «No voy a participar de esto, él lleva más años en la tele. Yo me voy», dijo el andaluz. Su novia Anita desmintió a Escassi: «Sabes que he sido víctima de violencia de género, que me llega a hacer algo y me voy del programa. Ni me tocó, ni me llamó puta, ni lo consentiría».

Sandra Barneda les explicó a los concursantes lo sucedido en aquel instante en la playa. «Al momento que se refiere Escassi es cuando Montoya se va a la playa nervioso, haciendo aspavientos, acude a Anita, está propinando insultos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. No se produce ningún tipo de insulto ni violencia contra ella. Y ella acaba pidiendo ayuda a la organización porque él tiene un ataque de ansiedad», relató mientras Anita corroboraba la versión.

El silencio volvió a la playa y los concursantes bajaron un punto el tono de la discusión. Finalmente, Montoya volvió y se disculpó por su espantada: «Pido perdón por la mala gestión de mis emociones, pero no se puede superar estos límites. Juguemos limpio hasta el final».

