Bronca monumental en 'Supervivientes' por culpa de un posible embarazo: «¡Eres una mentirosa de mierda!»

Joseba Fiestras Lunes, 26 de mayo 2025, 07:15 Comenta Compartir

«Que empiece Makoke que ha soltado la bomba. A ver, Makoke, cuéntame más detalles», brindaba Sandra Barneda. La periodista aludía a una bronca que había tenido la ex de Kiko Matamoros con Anita Williams al preguntarle a ver si estaba embarazada porque, al parecer, había engordado algunos kilos. «En ningún momento ha sido en tono de ataque. Es muy feo tergiversar y decir que ha sido con mala intención porque se lo he dicho con todo el cariño del mundo», argumentaba Makoke. Montoya ironizaba. «Recogida de cable», lanzaba con sorna. La veterana modelo insistía. «Yo te he preguntado esta mañana a ver desde cuándo no te viene la regla y tú me has dicho que desde hace tres meses. Y por una cosa que tú me has comentado a mí, te he preguntado a ver si estabas embarazada. Y tú sabes muy bien por qué, y no me hagas hablar», amenazaba.

Anita saltaba del banco y le animaba a hablar. «¿Qué me contaste que había pasado en Playa Misterio?», retaba Makoke. «Creo que te confundes», esquivaba la joven aludida. La presentadora entró en escena. «Makoke, ¿qué te contó Anita en Playa Misterio?», cuestionaba Barneda. Y la concursante no vaciló. «Que había tenido relaciones sexuales con Montoya», descubrió.

Anita boquiabierta y Montoya torciendo el gesto y negando con la cabeza. Así estaban las cosas ante la revelación de Makoke. «¡Eres una mentirosa de mierda! Eso es mentira. No me salen ni las palabras», protestaba Williams. Su novio reprendía a Makoke. «Te estás pasando un huevo, tía», advertía. Y Anita, muy irritada, tiraba de hemeroteca para desviar el tiro. «Pues que sepas que lo de las chocolatinas que contaba Laura Cuevas es verdad. Se las comió en Playa Furia», desvelaba.

La bronca era monumental y Barneda trataba de poner orden. Montoya lloraba desconsolado. «No tuvimos relaciones sexuales», reiteraba Anita. Makoke no se amilanaba. «Pues se lo has dicho a más personas y lo sabes», observaba. Montoya no tardaba en montar el show. «Tengo una familia, así que por favor… que estás quedando retratada y haciendo el ridículo. No juegues con eso», bramaba muy enfadado. La mencionada volvía a la carga. «Me parece bien que no me creas, pero yo no estoy mintiendo. Y aquí hay más personas que lo saben», declaraba. De nuevo, la presentadora intervino. «¿Alguien más, aparte de Makoke, tenía constancia de que Anita y Montoya podrían haber tenido relaciones sexuales en Playa Misterio?», cuestionaba. No hubo respuestas.

Para tratar de reconducir las cosas, la comunicadora solicitó hablar a solas con Anita. Ya apartada del resto, la joven aseguró que en Playa Misterio no había tenido relaciones sexuales. «¿Y en otro lugar?», interrogaba la maestra de ceremonias. Williams asentía. «Sí, ya lo dijimos. Y después ha habido otras», confesaba. Barneda quería entender. «O sea que Makoke se lo está inventado. ¿Por qué crees que lo hace?», consultaba. Anita lo tenía claro. «Para desviar el tema. Es que no me está diciendo que estoy embarazada, me está diciendo que estoy gorda. Y no me hace ni puta gracia, hablando mal y pronto», manifestaba indignada. Por si acaso, la presentadora sugería una prueba de embarazo para salir de dudas. «Yo utilizo precaución, pero siempre puede pasar algo. Si me la hacéis para quedarme tranquila, para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo, para que Makoke aprenda a no decirle que está embarazada a una persona por haber cogido kilos, pues yo me la hago sin problema», replicaba Anita. El test se llevará a cabo y seguro que sirve de gancho para futuras tramas del programa.

Temas

Supervivientes

Audiencias