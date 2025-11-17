Lo que cobra 'Cenando con Pablo' cuando le invitan a un restaurante Pablo Cabezali tiene unos requisitos antes de acudir a un local

El influencer madrileño Pablo Cabezali o, como le conoce todo el mundo, Cenando con Pablo, ha desvelado cuánto cobra por hacer un vídeo publicitario de un restaurante. El caché «ronda» los 3.000 euros, aunque «depende de la magnitud» del local, ya que «no es lo mismo una gran cadena que un pequeño hostelero», explica.

Cabezali ha desgranado en el canal 'El hombre descalzo' cómo es su dinámica de trabajo. Este creador de contenido especializado en gastronomía, que tiene más de 700 mil seguidores en Instagram, explica que se fija «en el retorno que va a tener» el local y «qué puedo aportar». Además, destaca que no es lo mismo hacer un vídeo para una hamburguesería, que «puedo mandarle mucha gente» que para «un vegano, que está más jodido».

Ha puesto un ejemplo de una propuesta que rechazó. «Era un sitio de comida para llevar de Ciudad Real. No lo terminé de ver, lo veo limitado», explica. Y es Cabezali afirma que «estudia mucho» las propuestas. Lo primero que mira son las reseñas, que sean buenas. «Si tiene menos de cuatro (estrellas) no voy», afirma. Aunque puede que vaya por su cuenta, eso no lo descarta, pero no como vídeo publicitario.

Este influencer afirma que le han contactado restaurantes que «facturan millones» y están «siempre llenos». De hecho, subraya que «si me llama un restaurante no es que necesita clientes». «Me han contactado hasta estrellas Michelin», destaca. Eso sí, tiene claro qué propuestas rechaza. Los que le piden que «hable bien».

Cabezali afirma que rechaza «entre un 30 o 40%» de los locales que se ponen en contacto con él. «Puedo decidir a cuál voy. Ganó unos 7.000 euros al mes con YouTube», afirma el influencer, quien subraya que «no necesito coger muchos restaurantes».

