Chenoa revela que sufrió bullying en su infancia: «Cuando llegué a España me decían 'sudaca' y 'panchita'» La cantante anima a quienes sufren acoso escolar a que se refugien en la familia y amigos y, en caso de necesidad, acudan a un profesional

Alain Mateos Martes, 11 de noviembre 2025, 11:32

La cantante Chenoa ha sido la última famosa en revelar que sufrió bullying durante su infancia. En concreto, en su etapa escolar. «Cuando llegué a España de Argentina se metían conmigo por mi forma de hablar. Como tenía acento argentino me decían 'sudaca', 'panchita'... Entonces no lo entendía muy bien, para mí nos estábamos entendiendo a pesar de tener un acento diferente», revela en el canal 'Educando contra el Bullying', de la Fundación Cola Cao, por donde han pasado otros personajes como Víctor Elías, Adriana Torrebejano o la influencer Nuria Casas.

La artista, ahora presentadora del 'talent show' musical 'Operación Triunfo' de donde ella misma salió, anima a todos los niños que se encuentren en este tipo de situaciones a recurrir a sus familiares y amigos. E incluso, si fuera necesario, a un profesional. «Ir a terapia si no puedes hablar con tus padres, que te lleven a una psicóloga, me parece básico. Es una higiene mental necesaria», asegura.

Chenoa salió adelante gracias a que su madre le ayudaba a «gestionar» el bullying. «Tengo un motor maravilloso que es mi gente, mi familia. No hay nada más bonito que me hayan podido decir que mi padre cuando me dice 'estoy orgulloso de ti'», afirma.

«Cuando tienes un hermano genial. Pero cuando eres hijo único, tienes que buscar a alguien que haga de figura de hermano para que te ayude, una amiga por ejemplo», aconseja la cantante a quienes estén sufriendo acoso escolar.

Afrontar este tipo de situaciones a esa edad y cuando tienes que acudir al colegio todos los días, no es fácil. E incluso generan consecuencias a futuro. Chenoa desvela que durante su adolescencia se fue a «un extremo de rebeldía demasiado acentuado». «Me rapé el pelo, me puse en plan 'rocker', repetí curso...», enumera.

Ella las llama cicatrices emocionales. «Nunca creo que haga las cosas del todo bien, o nunca creo que sea del todo querida, o que esté a la altura de todo. Me cuesta muchísimo aceptar el halago, me da vergüenza», afirma ahora. Aunque no todo es malo. Gracias a aquellos episodios, Chenoa asegura que le han servido para desarrollar ciertas herramientas para ayudar a otros