ChatGPT les juega una mala pasada: pierden su vuelo a Puerto Rico por una respuesta incorrecta

La inteligencia artificial aseguró que para el viaje no era necesario tener visado

Rochell De Oro Salgado

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:15

La inteligencia artificial se equivoca... y, a veces, sus errores salen caros. Una pareja de influencers españoles es prueba de ello. Los enamorados perdieron su vuelo a Puerto Rico tras confiar en una respuesta incorrecta de ChatGPT, que les aseguró que no necesitaban visado para entrar a la isla, que, aunque no es un estado incorporado de Estados Unidos, sí pertenece a este país.

El suceso se volvió viral después de que los protagonistas compartieran su tristeza en redes sociales, culpando directamente a la IA. «Le pregunté al ChatGPT y me dijo que no. No me fio más de ese pedazo de...», dijo la pareja del creador de contenido gallego conocido como Flexidine, en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios divididos.

@flexcidine_

Nos quedamos en Tierra

♬ original sound - EL PIPAS

«Para viajar no es nada recomendable la IA», opinaba uno de los usuarios. Otro apuntaba: «Sigo sin entender por qué la gente usa ChatGPT en vez de Google de toda la vida». Las críticas no iban dirigidas únicamente a la herramienta, sino a los también a los jóvenes por no haber constrastado la información, especialmente tratándose de un viaje internacional.

La historia, sin embargo, tuvo un final feliz. La pareja logró obtener la autorización necesaria y pudo reprogramar su viaje para disfrutar de los planes que tenían previstos en Puerto Rico.

