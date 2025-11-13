Carme Chaparro, desde el hospital: «Dos pasos duros por quirófano en pocos días» La periodista de 52 años continúa la batalla contra una enfermedad que prefiere no desvelar

Marina León Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

La periodista Carme Chaparro, de 52 años, continúa su batalla contra una enfermedad que, aunque no ha especificado de qué se trata, le ha hecho apartarse de los medios para centrarse plenamente en su recuperación.

La presentadora de Mediaset y escritora ha publicado este miércoles en su perfil de Instagram, donde acumula más de 175.000 seguidores, un vídeo en el que aparece su brazo con la vía intravenosa en una cama de hospital. «Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la unidad de reanimación… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma«, comparte la comunicadora y cuenta que ya está en planta.

«Abro el móvil desde hace muuuucho y tengo muuuuchos mensajes de cariño, pero estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más, un día menos. Volveré. Sanidad Pública!!!!! Y perdón por no contestar ni a los WhatsApp», concluye.

Hace unas semanas la periodista contó que se está sometiendo a un tratamiento, pero no especificó para qué. Lo que sí hizo fue desmentir las informaciones publicadas entonces. «He vuelto a ver publicado que es el síndrome de Ménière, pero no lo es. Quiero contarlo bien», compartió el pasado mes de marzo. «Ahora mismo estoy inmersa en un intenso proceso médico para determinar la mejor de las opciones de tratamiento», afirmó.

