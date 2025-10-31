Carme Chaparro reaparece con una foto desde el hospital: «Un día más es un día menos» La periodista lleva unos meses alejada de los medios y centrada en recuperarse tras un problema de salud

La periodista Carme Chaparro lleva unos meses alejada de los medios y centrada en recuperarse tras un problema de salud. La comunicadora ha compartido una imagen desde el hospital en la que tan solo se ve su brazo con una vía. Junto a la foto, una frase: «Un día más es un día menos». La escritora se encontraba también durante las últimas semanas en plena promoción de su última novela, 'Venganza'.

Lo que no se sabe es el motivo que le ha hecho pasar de nuevo por el hospital. Hace unas semanas la periodista contó que se está sometiendo a un tratamiento, pero no especificó para qué. Lo que sí hizo fue desmentir las informaciones publicadas entonces.

«He vuelto a ver publicado que es el síndrome de Ménière, pero no lo es. Quiero contarlo bien», compartió el pasado mes de marzo. «Ahora mismo estoy inmersa en un intenso proceso médico para determinar la mejor de las opciones de tratamiento», afirmó. Su última publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de sus amigos y colegas como Lara Álvarez, Paula Echevarría, Nuria Marín, Elsa Anka o Iván García.

Hace dos meses, Chaparro comentó que debido a la medicación «tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Espero poder contaros más cosas, y buenas, pronto. Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación», escribió en un post de Instagram.

