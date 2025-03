El cachondeo de 'La Revuelta' con su crisis de audiencia: «Nos están comiendo la tostada»

Silvia Osorio Viernes, 14 de marzo 2025, 08:15 Comenta Compartir

El fenómeno Montoya ha pasado factura a las audiencias de 'La Revuelta', que no atraviesa por su mejor momento. El programa de David Broncano se ha desinflado por el éxito de la temporada 8 de 'La isla de las tentaciones', mientras que 'El hormiguero', su máximo rival, ha salido airoso de este envite. Este miércoles 12 de marzo, el espacio de TVE firmó su mínimo histórico, un 10,2% de share.

No levantan cabeza. «Vaya mes, me cago en la puta», soltó Broncano en el programa de este jueves. No cabe duda que los datos preocupan. Sobre todo, al ver que Pablo Motos aumenta distancias día tras día. Sin embargo, para bien o para mal, en el programa de La 1 se toman las cosas a risa. Jorge Ponce dedicó su sección a proponer ideas para volver a atraer a los espectadores y tratar de imponerse en la franja del 'acces prime time'.

«No están comiendo la tostada», comentó sin remilgos el también subdirector y guionista del programa. «Vamos a acabar en Intereconomía», aportó Grison con su característico tono sarcástico.

Nos están comiendo la tostada estas semanas.



Confiamos en ti, José Manuel. No nos falles ❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/FyfWH2mn8s — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 13, 2025

El miércoles, el partido de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y la final de 'La isla de las tentaciones' fueron demoledores para 'La Revuelta'. 'El Hormiguero' les sacó 3 puntos. Ponce propuso, a modo de broma, «arrancarse piel en directo, nos enrollamos entre nosotros, un lapo en la cara...». «Cebar el invitado, que nunca decimos quién viene», añadió el humorista.

Recuperar posiciones

A pesar del batacazo, también hubo menciones a 'El Hormiguero'. Ponce pensó que la mejor solución para recuperar la audiencia es dedicar el programa a una única persona, porque «si vamos a por toda la audiencia se nos van a ir de las manos». El afortunado de este jueves fue José Manuel García Serrano. «Vaya sorpresa eh, Jorge Ponce hablándote directamente a ti. Ponte Divinity, a ver si los gemelos que reforman casas hablan de ti. Para esos no eres nadie, pero para nosotros eres el mejor. Te lo mereces todo», dijo antes de dedicarle una canción personalizada. Tras cantársela, lanzó: «Ahora, si tienes huevos, pon 'El Hormiguero'».