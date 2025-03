Mario Vaquerizo asegura que Broncano le veta en 'La Revuelta': «Va quien quiere el jefe»

Silvia Osorio Jueves, 13 de marzo 2025, 10:47 | Actualizado 10:53h. Comenta Compartir

La polémica entre los invitados que van a 'La Revuelta' y a 'El Hormiguero' abre un nuevo capítulo. En esta ocasión, ha sido Mario Vaquerizo quien ha echado más leña al fuego, y eso que en las últimas semanas la guerra televisiva entre ambos programas se había atenuado. El cantante de las Nancys Rubias y marido de Alaska ha lanzado unas explosivas declaraciones en las que asegura que está vetado en el espacio de La 1.

En una reciente entrevista en 'A las bravas' en la Cadena Ser, Vaquerizo se ha mostrado implacable con Broncano. Raúl Pérez, presentador del programa radiofónico, le planteó un juego: responder 'me encanta' o 'no me gusta', referencia a la canción Me encanta (I Love It) de su grupo; a varias preguntas. Fue en ese momento cuando salió a relucir el nombre de Pablo Motos. «Me encanta. ¿Cómo no me va a gustar uno de mis mejores amigos? Además de uno de los mejores jefes», respondió el músico.

💥"Broncano está en su derecho": Mario Vaquerizo reabre su polémica con 'La Revuelta' y Raúl Pérez (@raulperez_76) no ha querido perder la oportunidad de hacerle las preguntas clásicas.



🔥Programa al completo ya disponible en #alasbravas @La_SER : https://t.co/YiiwGXwWol🔥 pic.twitter.com/VO3Sb9GmEY — A las bravas (@alasbravasSER) March 12, 2025

Vaquerizo fue colaborador del programa de Antena 3. El siguiente nombre en mencionarse fue, cómo no, el de Broncano. «Ni chus, ni mus. Que me llamen, que me dejen ir», lanzó el cantante, quien zanjó el asunto asegurando que no quieren invitarle. «Que no intereso, pero están en su bien. Entiendo el derecho de admisión. En cada casa va quien quiere el jefe».