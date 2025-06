Bezos y sus millonarios invitados colapsan Venecia con su boda

Darío Menor Roma Viernes, 27 de junio 2025, 19:54 Comenta Compartir

El matrimonio de Jeff Bezos, dueño de Amazon y tercera persona más rica del mundo, con la periodista Lauren Sánchez ha convertido a Venecia en la capital internacional de los millonarios y de los famosos durante esta semana. La boda, que se celebra este viernes en la isla de San Giorgio Maggiore, ubicada frente a la céntrica plaza de San Marcos y con posibilidad de ofrecer una gran privacidad, ha propiciado continuas manifestaciones por parte de vecinos y activistas, para quienes el enlace supone el símbolo extremo del impacto que el turismo provoca sobre la Ciudad de los Canales, un lugar tan bello como frágil. Este jueves se registraron nuevas protestas por parte del grupo local 'No Space for Bezos', cuyos miembros proyectaron con láser un mensaje en contra de la boda sobre el campanario de la basílica de San Marcos. Los activistas de Extinction Rebellion, que tratan de concienciar sobre el impacto del cambio climático, organizaron por su parte una movilización teatral frente al citado templo en la que denunciaron la influencia del fundador de Amazon sobre los medios de comunicación, la justicia, los gobiernos y los negocios. «La riqueza de los supermillonarios como Zuckerberg, Musk y Bezos no hace más que aumentar, así como su influencia sobre la política y la libertad de información, agravando la crisis climática y amenazando el funcionamiento de nuestras democracias», denunciaron.

Alejados de estas manifestaciones por unas medidas de seguridad extremas y acunados por el lujo extremo de los hoteles donde se hospedan, los más de 200 invitados al matrimonio llevan desde el miércoles de fiesta en fiesta. Entre ellos hay multimillonarios como Bill Gates y celebridades del mundo del cine, la música y la televisión como Oprah Winfrey, Mick Jagger, Lady Gaga, Elton John, Eva Longoria, Katy Perry y las hermanas Kardashian. También participa Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos. Este viernes está previsto que tras la ceremonia matrimonial los novios y sus invitados disfruten de una actuación musical por parte de Matteo Bocelli, hijo del célebre tenor italiano Andrea Bocelli, tras la cual tendrá lugar un espectáculo pirotécnico. La fiesta grande, no obstante, será al día siguiente con el baile de gala en uno de los pabellones del Arsenal de Venecia, un espacio que garantiza la privacidad y la seguridad. Se espera que Lady Gaga realice una exhibición exclusiva y, según algunos rumores que circulan entre la prensa especializada, también es posible que actúen Beyoncé y Elton John.

A diferencia de los activistas y de algunos vecinos, hartos de los controles y retenciones que propicia en Venecia la presencia de tantos famosos, las autoridades italianas están encantadas con la visibilidad internacional y el retorno financiero que supone el matrimonio. «Es una oportunidad extraordinaria para la imagen y la economía», afirmó en una nota Daniela Santanché, ministra de Turismo, que ha encargado un estudio según el cual el enlace generará un impacto económico de alrededor de 957 millones de euros. Esa cifra supone el 68% de la facturación anual de todo el sector turístico veneciano. «Eventos como este refuerzan nuestra imagen global y atraen nuevos flujos turísticos cualificados», señaló Santanché, refiriéndose a la voluntad de la Ciudad de los Canales por escapar del turismo de bajo coste. Para tratar de reducir las masificaciones provocadas por los visitantes que no pernoctan y sólo pasan el día en Venecia, el Ayuntamiento puso en marcha el año pasado un sistema de control de los accesos que prevé la reserva y el pago de un billete de 5 euros durante las fechas de mayor afluencia.