Arturo Pérez-Reverte reparte mandobles a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y al PNV en 'El Hormiguero'

Arturo Pérez-Reverte asestó más de un buen mandoble en su entrevista en 'El Hormiguero'. A Pablo Iglesias, Carlos Mazón, Pedro Sánchez, PNV... Al más puro estilo de su querido Capitán Alatriste, al que resucita en la nueva entrega de 'Misión en París' después de catorce años de que publicase su última aventura. «Es muy español. Cuando pienso con él estoy moviendo alguna parte de España que me interesa, me gusta y me disgusta al mismo tiempo. Eso es lo que le ha hecho vivir más», ahondaba el escritor.

Pablo Motos pronto metió cuña al señalar que se ha «acusado a Alatriste ser de la 'fachosfera'». «Hace 30 años salió el primero libro. Y ha sido atacado tanto por la extrema derecha como la extrema izquierda. Unos como otros le han atacado duramente, entonces eso demuestra que es lo que debería ser», zanjaba Pérez-Reverte.

El escritor no perdió la ocasión de responder al que fuera en su día líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El político esgrimió durante una de sus comparecencias en el Congreso que los españoles tenían que leer «más Pérez Galdós y menos Pérez-Reverte». «Estoy de acuerdo. Si hubiesen leído más a Pérez Galdós nunca hubieran votado a gente como Pablo Iglesias», le contestaba con cierta mala leche. «Me cae fatal, pero eso es otra cosa. Yo también a él. No está escondido y tiene una venganza pendiente. Con Yolanda... pero se mata sola. Y tiene una cuenta pendiente con Sánchez. Es su objetivo principal políticamente. Está deseando que gane el PP porque necesita a Vox para liderar una liga antifascista. Por último, también quiere hacer dinero con sus 'crowfundings'».

Reconocía Pérez-Reverte que consideraba a Iglesias una figura «peligrosa». «Todos los extremos con poder de influencia son peligrosos. Sobre todo, cuando el receptor no tiene formación adecuada para filtrar sus mensajes. La figura del intelectual, el que daba una cierta orientación, esa ha desaparecido hace mucho tiempo. Ahora, lo sustituyen influencers y youtubers que mandan información masiva que nadie filtra ni categoriza. El receptor no sabe qué hacer con la información y eso es peligroso», reflexionaba. Y remataba: «Para ser culto se necesita educación, una familia, un entorno... para ser analfabeto solo hace falta una hora de redes sociales».

El «jardín» de la migración

El académico de la RAE mostró cierto optimismo y aseguró que en España «todavía quedan héroes como Alatriste». «Los políticos salen de nosotros y hay días que el hartazgo te sube hasta aquí... me iría. Pero vas al bar y ves en la tele que hay una pandemia, una dana, unos incendios... y ves que están ahí con la jeringuilla, la pala... y te das cuenta que los españoles somos mejores en la tragedia que en la bonanza. Es muy triste decir esto. El Estado falla siempre, los poderes públicos fallan. Mazón sigue ahí siendo presidente, por ejemplo», razonaba.

El presentador del programa puso encima de la mesa algunas temas de actualidad como la migración, «tanto ilegal como ilegal». No le apetecía responder a «esa cabronada» al escritor, pero accedió. «Es muy complicado. Lo primero, son seres humanos y no animales. No podemos quererlos solo trabajando y si no que desaparezca. Hay una migración legal, necesaria. Hacen un trabajo que hace falta y muchos empresarios se benefician. Y hay una ilegal que está invadiendo Europa... Me estoy metiendo en un jardín de cojones», se frenaba.

Decidió continuar: «En España no se vio venir esto. Bueno, se vio y no se hizo nada. En lugar de integrarlos, se dejaron a su suerte. Y se crearon guetos. Todos los imperios acaban 'invadidos' por bárbaros, entiéndase el sentido histórico la palabra. Modifican, destruyen, enriquecen... la sociedad. Europa tiene contradicciones y esa es una de ellas. No podemos aplaudirlos y a la vez que no nos molesten». «Lo que no se puede es pretender volver a lo étnicamente puro como propone la extrema derecha. Eso es imposible. ¿Qué haces? No hay solución, es un proceso histórico», zanjaba. Eso sí, matizó que «el islam no es compatible con la democracia». «Tiene virtudes, pero la teocracia es incompatible».

Palo al PNV

Poco a poco, Pérez-Reverte cogió carrerilla. Sobre si el Viejo Continente agoniza, el escritor aseguró que «Europa es un parque temático para hacerse selfis. Europa sirve a Trump y está atemorizada por Putin», resumía. «He visto acabar mundos cuando era reportero. Tengo conciencia de que las civilizaciones acaban y vienen otras. Es interesante ver cómo la Europa que vi crecer se va muriendo».

También se mojó sobre Vox y su auge por, a sus ojos, «el bombardeo de demagogia y feminismo excesivo». «En España no hay ideas. PP, PSOE... Ellos sí, aunque sean siniestras. Y parece que hay una ideología potente detrás, aunque no la hay. Es el comodín de todos, menos del PP. Todo se hace en función de Vox. Sánchez pacta con Otegi, Junts... es el gran revulsivo». Y miró hacia la política vasca. «El PNV me parece el partido más inmoral en este cambalache».

Además, el invitado azotó la postura de Sánchez como «salvador» y defendió que «no abandonará el poder» a pesar del 'caso Koldo' y otros frentes abiertos. «Está ya vendiendo hasta a su abuela. Ya no me fascina como antes, ya me lo sé. Quiero estudiar a otro. La cuestión es que no se va a ir, aunque pierda. Puedo equivocarme... es mi impresión. Un gobierno PP-Vox no es fácil, yo esperaría como líder de la oposición. ¿Va a trincar por ahí con los venezolanos como Zapatero? No hay arroz para tanto pollo».

Se mostró más tibio con Feijóo. «Quizás sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición. Ahí no me gusta y tiene un entorno político... está rodeado de brutos que no le han dado el aura de líder que necesitaba». Y desveló una anécdota por la que tiene «aprecio en lo personal» al líder del PP: el sello del Capitán Alatriste que vio la luz cuando formaba parte del consejo de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.