Alba Carrillo habla de la enfermedad que ha sufrido: «Pensé que me iba a quedar así para siempre»

Leire Moro Miércoles, 14 de mayo 2025, 17:02 Comenta Compartir

Alba Carrillo ha vuelto a la televisión después de algunas semanas desaparecida. La modelo y colaboradora televisiva ha contado en su regreso al programa 'La familia de la tele' de Televisión Española que recientemente ha sufrido una sordera súbita, un problema de salud que la mantuvo apartada durante semanas y que ha afectado profundamente a su bienestar físico y emocional.

«Me da en Semana Santa. Vengo de un viaje, me empieza a pitar el oído… Voy al médico, noto que empiezo a perder audición del izquierdo y, al principio, pensábamos que era una otitis», explicaba ante sus compañeros de tertulia, entre ellos María Patiño y Lydia Lozano. «La sensación era de tener la cabeza metida en una pecera, con acúfenos, con tinnitus…», relató.

Carrillo ha compartido que vivió momentos muy duros: «Ha sido horrible. No podía dormir, no podía socializar... Me sentía atrapada. Estas semanas han sido las peores de mi vida, porque te merma. Cuando estás estancada y no mejoras, piensas que te vas a quedar así para siempre».

Aunque todavía no se ha recuperado del todo, la modelo ha agradecido públicamente haber podido volver a sus rutinas y compromisos laborales. Su aparición en el plató de Televisión Española marca un nuevo comienzo tras una etapa que ha definido como una de las más duras de su vida.

Alba Carrillo inició su carrera en el mundo de la moda tras su participación en Supermodelo 2007, lo que permitió hacerse un hueco como modelo profesional. Su popularidad creció con el tiempo gracias a sus apariciones en televisión, tanto como colaboradora en programas del corazón como 'Ya es mediodía' o 'Sálvame', como concursante en realities como GH VIP y Supervivientes. Su estilo directo, espontáneo y su capacidad de reinvención la han convertido en un rostro habitual de la pequeña pantalla.

Temas

Audiencias