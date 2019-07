La 'playlist' del aficionado: David Gotxikoa presenta su selección para hoy

David Gotxikoa 'Gotxi' es diseñador gráfico. Divulgador y crítico de jazz en prensa y radio, su fascinación por esta música comenzó como dj y, aunque nunca ha dejado de crecer, aún conserva la ingenuidad de quien descubre algo nuevo. Su primer contacto con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz fue en un doble concierto protagonizado por BB King y la Mingus Big Band. ¡No está nada mal!

MAP es un trío que usa el jazz como vehículo para explorar sin prejuicios otras formas musicales. Mezquida, Aurignac y Prats son músicos de referencia dentro de la escena jazzística peninsular.