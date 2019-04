Las frases más destacadas

PEDRO SÁNCHEZ «No está en mis planes pactar con Ciudadanos»

«Ciudadanos ha puesto un cordón sanitario a los socialistas»

«Las mentiras de Casado y Rivera vuelan, yo no he pactado con los independentistas»

«Comparto con el señor Iglesias que hay que actualizar las pensiones al IPC, pero hay que hacer el sistema sostenible»

«Queremos reformar la Constitución para blindar el carácter público de las pensiones y garantizar su sostenibilidad»

«Hay que modernizar la economía, debe ser más competitiva»

«Necesitamos justicia social y fiscal. El debate no es bajar los impuestos sino a quién se los bajamos»

«Estamos en las primarias de la derecha, a ver quien dice la mayor burrada»

«Hay que impulsar una política verdadera de vivienda social«

«Que los jóvenes españoles se emancipen con más de 30 años es un drama»

«El PP quiere volver a la Ley del Aborto del 84»

«No es no, y cuando no es sí, también es no, por mucho que digan en el PP»

«Ciudadanos ha bloqueado la ley de muerte digna diecinueve veces»

«Si tenemos mayoría parlamentaria modificaremos el Código Penal para tipificar mejor las agresiones sexuales después de lo de la Manada»

«El Gobierno quiere mejorar la protección de Ceuta y Melilla, pero reduciendo las concertinas»

«La migración no llegó con mi gobierno. El PP no hizo absolutamente nada cuando le tocaba»

«El pacto educativo se rompió con la Lomce del PP. Proponemos uno nuevo que se sufrague con el 5% del PIB»

«Rivera va con la ultraderecha para vergüenza de los liberales europeos»

PABLO CASADO «Sánchez es rehén de Podemos y los independentistas»

«Sánchez es una matriuska, dentro tiene a los independentistas catalanes y a Bildu».

«Somos los únicos que no hemos pactado con Sánchez»

«Habrá que preguntar a Vox si quiere apoyar mi proyecto»

«Hasta Susana Díaz acusó a Sánchez de mentir»

«Desde la moción de censura hay 166.000 parados más»

«Los batasunos nunca han mandado tanto en España»

«Cada vez que abre la boca Sánchez sube el pan, el diesel y la luz»

«La contratación indefinida era ejemplar con los populares y se desploma con Sánchez»

«Si no llegamos al Gobierno el PSOE dejará una crisis brutal que tendremos que arreglar después»

«Bajaremos los impuestos para crear dos millones de empleos en cuatro años»

«Extenderemos la tarifa plana de los autónomos hasta los tres años»

«Queremos a más gente pagando impuestos, pero más bajos»

«Sánchez alardea de que subió las pensiones cuando fue una medida del PP»

«Que Sánchez hable de fraude fiscal es de chiste, tiene cinco ministros bajo sospecha»

«No hay que intervenir el mercado de la vivienda, solo regularlo»

«Si ganamos, Policía Nacional y Guardia Civil podrán desalohjar ocupas en 24 horas»

«La mujer que quiera ser madre líbremente podrá serlo y tendrá ayudas»

«Vamos a poner todos los recursos a favor de la vida»

«Cayetana Álvarez de Toledo estuvo perfecta»

«El testamento vital ya está regulado»

«Que hablen los comités de bioética, no metamos en campaña cuestiones éticas para rascar votos»

«El efecto llamada se ha cumplido. Con Sánchez la llegada de inmigrantes se ha disparado un 173%»

«España es un coladero y las mafias se aprovechan»

«Hay policías y guardias civiles que son agredidos con cal viva, hay que reforzar las fronteras y ser solidarios: he propuesto un 'Plan Marshall' para los países africanos»

«Un silencio en una relación sexual no es un sí. Ni para mi, ni para el Código Penal»

«La manada son unos criminales infectos, deben estar en la cárcel»

«Si gobierno el español será lengua vehicular en la educación»

«Mi compromiso es de firmeza absoluta contra la corrupción, el que la hace la debe pagar y estará fuera de mi partido«

PABLO IGLESIAS «Se han acabado los gobiernos de partido único»

«Estamos dispuestos a formar gobierno con el PSOE, pero no entiendo por qué los socialistas no dicen que no lo harán con Cs»

«Para que el PSOE cumpla alguna promesa debemos estar en su gobierno»

«Algunos dijeron que al subir el SMI se iba a hundir la economía y no pasó. Y hay que subirlo más»

«Sostener las pensiones depende de la calidad del empleo, no de la demografía»

«Una persona que llegue a 35 años cotizados se tiene que poder jubilar»

«El PP vació la hucha de las pensiones y disparó el déficit»

«Las familias necesitan cosas concretas, no envoltorios»

«España está a 8% de la fiscalidad media europea. Hay que subir impuestos pero no a todos»

«Los bancos deben devolver los 60.000 millones que deben a la gente»

«El PSOE propone planes fiscales pero cuando llega al poder se los deja en el papel»

«La táctica de interrumpir todo el rato es de maleducado, señor Rivera»

«El precio del alquiler es caro porque hay fondos extranjeros especulando, por eso hay que intervenir el mercado»

«Nuestra política de vivienda no es una revolución, es cumplir el artículo 47 de la Constitución»

«Ningún partido puede hablar por el colectivo feminista, y menos los cuatro hombres que estamos aquí»

«Hay que cambiar el Código Penal respecto a la violencia de género»

«Digamos la verdad, presentamos una Ley de la Eutanasia y nadie la apoyó»

«La Declaración Universal de Derechos Humanos es incompatible con las concertinas»

«El único delito de los inmigrantes es huir de la pobreza»

«Es violencia machista, no de género. Hay que cambiar el Código Penal»

«Si la Constitución dice que la educación es un derecho, hay que hacerla gratuita»

«La corrupción es una forma de gobierno. Hay empresas comprándose políticos»

ALBERT RIVERA «Sánchez está tomando el pelo a toda España»

«Con quienes quieren liquidar mi país no voy ni a la vuelta de la esquina»

«Iglesias ha rehusado ser presidente»

«Sánchez lleva diez meses rindiendo pleitesía a los independentistas»

«No deja de mentir señor Sánchez, es usted un 'fake'»

«El mercado laboral está obsoleto, hay que flexibilizarlo»

«No han creado empleo de calidad, el 89% de los contratos son basura»

«El PSOE es la máquina de hacer precariedad de España»

«Hay gente en este país que no puede tener hijos porque ustedes no han hecho nada»

«Seré el presidente de las familias, de la natalidad y del empleo de calidad»

«Si llegan Sánchez e Iglesias le van a meter la mano en el bolsillo a los españoles»

«Un IRPF por encima del 50% es confiscatorio»

«El mejor lugar para el dinero es el bolsillo de la gente»

«Tiene que haber más oferta de alquiler o se disparan los precios»

«Yo no quiero que ocupen ni la casa del señor Iglesias»

«La intervención del mercado de la vivienda que propone Podemos la hizo Franco»

«La Ley del Aborto española es razonable, no estamos de acuerdo con lo que propone el PP y espero que rectifiquen»

«Quiero regular la muerte digna y la eutanasia con nuevas leyes, estamos en el siglo XXI»

«Lo peor contra la xenofobia es el buenismo. La inmigración debe ser un asunto de Estado»

«España no se merece un presidente como Sánchez, no está a la altura. Juega con el dolor de las mujeres»

«PP y PSOE se han pasado 40 años sin pactar la educación y tenemos a España a la cabeza del fracaso escolar. Impulsaré un pacto de Estado»

«La lista de casos de corrupción del PSOE llega hasta el suelo»