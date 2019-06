Josu Bergara, obsesionado con el paro

Nieto de gudari, Josu Bergara ha mamado la política desde crío. Por eso, cuando en el año 2000 decide afiliarse al PNV, a nadie le coge por sorpresa. El regidor de Sestao, que está a punto de cambiar de década –sopla 40 velas en agosto– y está soltero, se define como una persona «comprometida con los proyectos en los que trabajo».

No llegó a terminar la carrera de Ingeniería Industrial. «Siempre he sido buen estudiante, pero la verdad es que aquello no era lo mío», reconoce. Después, trabajó en hostelería e, incluso, se planteó montar su propio negocio, pero acabó apostando por la política. Sus primeros pasos fueron como miembro de la Junta Municipal del PNV para pasar a dirigir el área de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación de Bizkaia.

En 2007 le proponen entrar en las listas de la formación jeltzale para las municipales y no se lo piensa dos veces. En un principio, Bergara no ostentaba el primer puesto de la plancha, pero su carisma y su liderazgo no pasaron inadvertidos para sus compañeros y en 2011 salió elegido como candidato a la alcaldía. Quienes conocen bien al primer edil, le definen como «campechano», «agradable de trato» y «espontáneo». La apuesta del PNV fue un acierto, ya que Bergara logró desbancar a los socialistas en la localidad fabril. Primero buscando apoyos y a partir de 2015 con mayoría absoluta. Su «obsesión» ha sido la regeneración de barrios como Txabarri y bajar la tasa de paro.